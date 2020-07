Nordestão já tem horários e locais das quartas de final; veja

Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, a dupla Ba-Vi já tem os horários e locais definidos dos próximos confrontos. A CBF detalhou a tabela das partidas que acontecem no sábado (25).

Os dois clubes baianos vão atuar no estádio de Pituaçu, que terá rodada dupla. O Leão será o primeiro a entrar em campo. A equipe encara o Ceará, no jogo das 16h. Já o Bahia vai pegar o Botafogo-PB um pouco mais tarde, às 21h30.

Também às 16h, o Fortaleza vai enfrentar o Sport, no Barradão. É desse confronto que sairá o adversário do Vitória ou do Ceará na semifinal da Copa do Nordeste.

O único jogo que não vai acontecer na capital é o confronto entre Confiança e Santa Cruz, marcado para o estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h30. Quem passar terá pela frente o vencedor de Bahia x Botafogo-PB na outra semifinal.

As quartas de final do Nordestão acontecem em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, os classificados vão ser conhecidos nas cobranças de pênaltis.

Quartas de final:

16h Fortaleza x Sport (Barradão)

16h Ceará x Vitória (Pituaçu)

18h30 Confiança x Santa Cruz (Joia da Princesa)

21h30 Bahia x Botafogo-PB (Pituaçu)