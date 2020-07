Nordestão retorna com seis vagas abertas para as quartas de final

Após mais de quatro meses de espera, a Copa do Nordeste será retomada. Nesta terça-feira (21), às 20h, no Barradão, Fortaleza e América de Natal irão medir forças na última rodada da fase classificatória. Enquanto o atual campeão já está classificado às quartas de final, o alvirrubro não tem mais chances de garantir um lugar entre os oito do mata-mata. Esse embate será realizado hoje justamente porque as duas equipes já estão com os destinos traçados.

Os outros seis jogos para o encerramento da primeira fase serão realizados na quarta-feira (22), todos também às 20h. O Bahia, já garantido nas quartas, vai pegar o Náutico, time que ainda luta por uma vaga. O confronto será realizado em Pituaçu. Já o Vitória encara o Botafogo-PB no Joia da Princesa, em Feira, e só precisa de empate para avançar.

Até a pausa no calendário, o Esquadrão fez sete jogos pelo Nordestão e conseguiu bom desempenho: ganhou quatro jogos, empatou dois e perdeu um. Gilberto, com quatro gols, é um dos destaques do grupo comandado por Roger Machado.

O Leão, por sua vez, está invicto no torneio. Vice-líder do Grupo B, com 13 pontos, o rubro-negro ganhou quatro partidas e empatou outras três. A principal mudança está no banco de reservas. O técnico Geninho foi demitido para reduzir custos e o auxiliar Bruno Pivetti foi promovido a treinador.



Sede única

A competição retorna em um momento em que o Brasil ainda tenta controlar a pandemia de coronavírus. Por isso, a Bahia foi escolhida como sede única para realizar o torneio, com jogos em Salvador, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe e Mata de São João. Os protocolos de saúde e segurança, que serão seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus, incluem a testagem para a doença (entenda melhor no box no fim do texto).

O regulamento continua o mesmo, com os quatro melhores de cada grupo seguindo para as quartas de final, que serão realizadas em jogo único já no sábado. Os horários e estádios ainda serão confirmados. A fase semifinal também será em só um duelo e está programada para acontecer em 29 e 30 deste mês. A decisão, em dois jogos, será nos dias 2 e 4 de agosto.

A princípio, a Liga do Nordeste tem o desejo de realizar toda a fase final em Salvador, mas, como o Campeonato Baiano será disputado em paralelo, existe a chance de outras sedes da competição serem utilizadas.

Como vai ser?

Sedes - Além da capital, com jogos em Pituaçu e Barradão, a competição também terá duelos em Feira de Santana (Joia da Princesa e Arena Cajueiro), Riachão do Jacuípe (Valfredão) e Mata de São João (CT de Praia do Forte).

Além da capital, com jogos em Pituaçu e Barradão, a competição também terá duelos em Feira de Santana (Joia da Princesa e Arena Cajueiro), Riachão do Jacuípe (Valfredão) e Mata de São João (CT de Praia do Forte). Hospedagem - Todas as 14 equipes envolvidas na disputa estão hospedadas em Salvador (Freipaulistano e Imperatriz não jogarão mais porque não têm chance de classificação).

Todas as 14 equipes envolvidas na disputa estão hospedadas em Salvador (Freipaulistano e Imperatriz não jogarão mais porque não têm chance de classificação). Transporte - As delegações vão seguir um protocolo determinado pela CBF. O processo inclui a higienização do ônibus utilizado, o espaçamento mínimo de duas fileiras (alternadas entre as colunas), além do uso de máscaras e álcool gel na entrada e saída do veículo.

As delegações vão seguir um protocolo determinado pela CBF. O processo inclui a higienização do ônibus utilizado, o espaçamento mínimo de duas fileiras (alternadas entre as colunas), além do uso de máscaras e álcool gel na entrada e saída do veículo. Testagem - Jogadores, membros da comissão técnica e diretoria vão ser testados para a covid-19. Os custos serão bancados pela Liga do Nordeste, com limite de 26 exames por equipe.

Jogadores, membros da comissão técnica e diretoria vão ser testados para a covid-19. Os custos serão bancados pela Liga do Nordeste, com limite de 26 exames por equipe. Torcida - Uma preocupação das autoridades responsáveis é a possível aglomeração em torno dos estádios durante a realização das partidas. Vale lembrar que os jogos serão com portões fechados e que os torcedores não vão ter acesso.

Uma preocupação das autoridades responsáveis é a possível aglomeração em torno dos estádios durante a realização das partidas. Vale lembrar que os jogos serão com portões fechados e que os torcedores não vão ter acesso. Imprensa - Os protocolos rígidos de segurança também serão seguidos pelos jornalistas. Só terão acesso ao gramado as equipes técnicas das detentoras de direitos de transmissão. Os outros profissionais ficarão nas arquibancadas respeitando o distanciamento social. As entrevistas, por sua vez, serão enviadas pelas assessorias dos clubes.

Jogos da 8ª rodada:

Terça-feira (20h)

Fortaleza x América-RN

Quarta-feira (20h)

Bahia x Náutico

Botafogo-PB x Vitória

Sport x Confiança

ABC x CSA

CRB x Ceará

River x Santa Cruz

Jogo cancelado

Freipaulistano x Imperatriz