Nordeste de fora: RBD divulga mais datas da turnê no Brasil e fãs se revoltam

Os fãs da banda mexicana RBD, que moram no Nordeste, recebeu a informação das novas datas das apresentações do grupo e ficaram decepcionados. Novamente, a região Nordeste do Brasil ficou de fora das novas datas da turnê da banda, que vão ocorrer entre os dias 10 a 19 de novembro, na região centro-sul do país.

Assim como vários outros artistas que não fazem shows pelo nordeste do Brasil, o RBD vai passar bem longe, focando apenas no eixo Rio de Janeiro - São Paulo. As datas extras são:

10 de novembro - Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro

12 de novembro - Estádio Morumbi, São Paulo

13 de novembro - Estádio Morumbi, São Paulo

19 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

As novas datas decepcionaram os fãs do resto do país, que reclamaram nas redes sociais pela falta de respeito dos artistas e empresários que não olham para os outros estados. Muitos comentaram que o Nordeste é a região mais discriminada pelos empresários da própria região, que não se movimentam para levar os artistas internacionais.