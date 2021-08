NordesteLAB promove programação online e gratuita

Entre quarta (25) e sexta (27), o NordesteLAB, maior evento do mercado audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, realiza três dias de atividades online e gratuitas, em mesas que promovem diferentes enquadramentos sobre o cenário audiovisual contemporâneo no Brasil, com foco nas obras e experiências de profissionais do audiovisual nordestino. A programação de encontros poderá ser acompanhada pelo Youtube do evento. Detalhes sobre as mesas e debates também podem ser acessados no site oficial da plataforma de articulação audiovisual.

A mesa de abertura acontecerá às 10h, sob o título Cenários para a Retomada, homenageando os 25 anos de lançamento dos filmes Corisco & Dadá (1996) e Baile Perfumado (1996), e os 20 anos de Três Histórias da Bahia (2001). Por isso, o evento conta com as presenças do cineasta Rosemberg Cariry, diretor de Corisco & Dadá; Paulo Caldas, codiretor de Baile Perfurmado, e Sylvia Abreu, produtora executiva do filme Três Histórias da Bahia (2001).

“Em meio a uma tentativa de apagamento histórico e artístico que estamos vivendo, através de um abandono das políticas de fomento para as artes no país, celebrar e reverenciar nossa história e nossa memória vivas é um processo fundamental para nos reconhecermos enquanto classe artística e como parte de uma história que sempre foi marcada por lutas e desafios”, afirma André Araújo, que divide a coordenação geral do NordesteLAB com Gabriel Pires.

À tarde, às 15h deste mesmo dia, acontecerá a transmissão da mesa Marcos Regulatórios e Fomento ao Audiovisual, que apresentará e discutirá experiências relacionadas com a criação de marcos regulatórios voltados para o fomento ao setor audiovisual. A lista de convidados conta com Indaiá Freire, da Fundação Cultural do Pará; Luciana Poncioni, da Coordenação de Audiovisual na Secretaria de Cultura de Pernambuco; Guillermina Villalba, da Diretoria de Audiovisual da Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai; e Silvia Botero, representante do Proimágenes (Colômbia), instituição responsável pelo fomento ao audiovisual colombiano. A mediação será de Cibele Amaral, da Conexão Centro-Oeste, Norte e Nordeste (Conne).

Encerrando o primeiro dia, das 19h às 21h, será realizada a mesa Adaptação, Desenvolvimento de Projetos e Mercado, que apresentará iniciativas que contribuem com a profissionalização do setor. Participam do debate Carol Assis, da SSA Adapta Lab | Bocapiu Conteúdos Criativos; Marton Olympio, da Festa Literária das Periferias (Flup); e Marilia Nogueira - Cabíria | Festival & Prêmio de Roteiro. A mediação fica por conta de Lidiana Reis, do Sapi | Panaceia Filmes.

Serviço - NordesteLAB 2021 | de quarta (25) a sexta (27) a partir das 10h | Gratuito | Transmissões no Youtube