Normani, ex-Fifth Harmony, lança seu primeiro single solo

A cantora norte-americana Normani, ex-Fifth Harmony, lançou nessa sexta-feira (16) seu primeiro single solo. Motivation chegou com uma letra sexy e bastante cativante e um clipe com uma pegada anos 2000.

No clipe, Normani abusa bastante de sua dança e gingado, enquanto canta fazendo movimentos que até seus fãs ficaram surpresos. As referências ao começo dos anos 2000, considerado o auge da música pop, são bastante evidentes e ela fez questão de deixar claro sua admiração por essa época.

A revista Forbes publicou uma nota sobre Normani e chamou Motivation de "agradável", "familiar" e “algo que está faltando na música pop”. Eles ainda rasgaram elogios à cantora de apenas 23 anos. "Motivation soa como a canção pop perfeitamente trabalhada que poderia ajudar Normani a se tornar a estrela que ela sempre deveria ser… mesmo que não seja distintamente dela. Enquanto ela é claramente talentosa e sua mais recente é certamente cativante, verão e divertida, não é difícil imaginar outras estrelas pop pegando isso e escolhendo gravá-la”, avaliou a revista.

Os nomes de Normani e da música estão nos trends topics do Twitter. Em menos de 24 horas o clipe já alcançou mais de 700 mil de views e a música está no top 5 do iTunes dos Estados Unidos.

Normani lança single solo (Foto: Reprodução/ Youtube)

Além de toda aclamação dos fãs, Normani vem recebendo bastante apoio de várias estrelas da música americana, como Kelly Rowland, Halsey, Cardi B e a até mesmo de estrelas brasileiras, como a cantora Iza que publicou um tweet sobre o mais novo hit do verão americano.

A cantora Ariana Grande, amiga de Normani, está creditada como uma das compositoras de Motivation e publicou tweets e stories falando da música e parabenizando a amiga.

Normani foi uma das indicadas na categoria “Best R&B”, no Vídeo Music Awards, VMAs, segunda maior premiação de música dos Estados Unidos. A expectativa para uma performance da cantora por parte dos fãs é grande, mas nada ainda foi confirmado.

Motivation está disponível em todas as plataformas de streaming.