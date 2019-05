Noruega massacra Honduras e atacante Haland bate recorde de gols

Tudo bem que o Copa do Mundo Sub-20 é uma competição bem diferente da profissional. O Brasil, por exemplo, nem está na competição que acontece na Polônia. Ainda assim uma goleada de 12x0 não pode ser considerada como normal, ainda mais quando um só jogador marca NOVE vezes.

Foi o que aconteceu nesta quinta-feira, em Lublin, na Polônia. O jovem Erling Braut Haland, de 18 anos, marcou nove gols na surra de 12x0 da Noruega sobre Honduras, pelo Grupo C. Ele bateu o recorde do brasileiro Adailton, que marcou seis gols no goleada brasileira de 10x3 sobre a Coreia no Mundial de 1997.

Só no primeiro tempo, o atacante do Red Bull Salzburg, da Áustria, já havia marcado quatro vezes. Haland fez 2x0, Ostigard marcou o terceiro e o jovem norueguês fez outros dois.

No segundo tempo, Hauge fez o sexto e Haland, o sétimo, antes do hondurenho Gomez ser expulso, aos 12 minutos. A partir daí, o atacante marcou mais dois, Markovic fez o décimo, e Haland fechou a conta com mais dois. Honduras ainda teve outro atleta recebendo cartão vermelho, López, já aos 47.

A Noruega é a terceira do grupo, já que havia sido derrotada por 3x1 pelo Uruguai e por 2x0 pela Nova Zelândia, e aguarda o final da primeira fase para saber se segue no Mundial. Já Honduras, derrotada pelos neozelandeses por 5x0 e pelos uruguaioos por apenas 2x0, se despede da competição sem gols marcados.