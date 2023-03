Nos 50 anos do Ilê Ayê, Vovô vai liberar a entrada de brancos

Novos tempos no Ilê Aiyê (Foto:Divulgação)

Único bloco afro que só permite a entrada de pessoas pretas, o Ilê Aiyê vai flexibilizar a entrada de brancos em seus desfiles no Carnaval em 2024. A notícia foi confirmada pelo presidente Antônio Carlos dos Santos, o Vovô, em conversa com a coluna do Marrom, quando ele falou sobre as comemorações dos 50 anos do Mais Belo dos Belos (fundado em 1974). Com isso, Vovô espera que as pessoas que sempre desejaram sair no bloco não queiram ser “negão” apenas no Carnaval. Afinal, o Ilê tem um belo trabalho social com a comunidade carente do Curuzu e adjacências.





Brown na Lavage de La Madaleine (Uran Rodrigues/divulgação)

Brown: parceiro e atração da Lavage de La Madeleine

Robertinho Chaves, Irá Carvalho e Selma Calabrich estão comemorando a chegada do novo parceiro que vai integrar a equipe responsável pela organização da Lavage de La Madeleine. É o cantor, compositor Carlinhos Brown, que estreia nessa nova etapa do evento também como a principal atração da festa que acontece dia 4 de setembro, em Paris. O Cacique do Candeal marcou presença na Lavage em 2015 e fez o maior sucesso. Criativo como ele é, Brown está cheio de ideias para fazer bonito mais uma vez. Só para pontuar: a Lavage já faz parte do calendário de eventos da capital francesa.





Artistas da cena axé em Conquista (Foto: Divulgação)

Grade completa do MiConquista

É grande a expectativa para a volta da MiConquista, a micareta da cidade de Vitória da Conquista que acontece dias 20, 21 e 22 de abril, no Boulevard Shopping. A grade já está fechada e terá como atrações Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia, É O Tchan, Parangolé, Babado Novo, Jau, Afrodisíaco e Patchanka. Segundo o organizador do evento, Pedro Massinha, as vendas estão indo muito bem, numa prova de que a axé music está voltando com toda força.

Abre Alas

O evento Abre Alas acontece hoje na Unijorge, com programação gratuita em homenagem especial ao carnaval da Bahia no campus Paralela. Estudantes, colaboradores e visitantes vão poder conferir exposição de fotos, além de oficinas de percussão, criação de adornos e pintura corporal.

Tumtumtum

1 - A Garota FM Books e a Livraria do Glauber na Praça Castro Alves convidam Chris Fuscaldo, coautora do livro Viver é Melhor que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior e curadora do museu virtual O Ritmo de Gil para um bate-papo sobre pesquisa musical, neste domingo, às 17h, Com mediação da jornalista e cineasta Ceci Alves. Fuscaldo é pesquisadora musical, jornalista, fundadora e diretora da Garota FM Books.

2 - Baby do Brasil e Pepeu Gomes estrearam na Concha Acústica do TCA, em 2022, a turnê do show 140 Graus, que comemora os 70 anos de cada um. Agora, resolveram encerrar no mesmo local. Eles se apresentam dia 6 de maio (sábado), a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet, através da plataforma Sympla.

3 – Depois do centenário de Osmar Macêdo e os 70 anos de Armandinho, em 2023, a família Macêdo terá mais uma data para comemorar em 2024. São os 50 anos da banda Armandinho Dodô e Osmar, que surgiu em 1974, a partir da ideia de Armandinho de transformar o trio numa banda, convidando para os vocais Moraes Moreira, o primeiro cantor de trio elétrico. De lá até os dias atuais já são 17 discos.