Nos acréscimos, Vitória bate o Cordino e está vivo na Copa do Nordeste

Foi com emoção. O roteiro do jogo contra o Cordino-MA dava pistas de que a classificação seria decidida nos pênaltis, mas as cobranças foram evitadas nos acréscimos. O Vitória comemorou aos 50 minutos do 2º tempo e está vivo na pré-Copa do Nordeste graças à falha do adversário. O zagueiro Keven mandou contra a própria meta e fez a alegria da galera que estava na arquibancada do Barradão na noite desta quinta-feira (5). O 2x1 no placar mantém o Leão vivo na busca por uma vaga na fase de grupos do regional.

Na estreia da temporada 2023, o Vitória dominou o adversário e protagonizou quase todas as investidas dentro das quatro linhas. Enquanto o goleiro Dida trabalhou um bocado, Dalton só apareceu na foto quando o zagueiro estreante Camutanga marcou contra e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Rodrigo Andrade havia aberto o placar para o Leão dois minutos antes.

Após boas defesas, o goleiro Dida saiu mal na fita no final do jogo ao ser expulso de campo por empurrar Tréllez com o jogo parado. Ele já tinha uma chapinha amarela e recebeu a vermelha. O técnico Marcinho Guerreiro já havia usado as três pausas para substituição e, por isso, o atacante Ulisses ainda colocou luvas no último minuto do jogo.

Entre os seis recém-contratados pelo Vitória, os melhores cartões de visitas foram apresentados pelos laterais Railan e João Lucas, em especial o primeiro, que deu a assistência para o gol de Rodrigo Andrade. O volante voltou a vestir a camisa rubro-negra após dois anos de empréstimos a outros clubes.

Agora, o Vitória enfrenta o Jacuipense, que goleou o Altos por 4x1 também nesta quinta-feira. A partida será a última do rubro-negro na eliminatória da Copa do Nordeste. O confronto será no domingo (8), às 16h, no Barradão. Quem vencer garante a vaga na fase de grupos do regional.

Antes da bola rolar contra o Cordino, o Vitória prestou uma homenagem a Pelé. O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro e teve o corpo sepultado na última terça-feira (3). Além do minuto de silêncio em homenagem póstuma, os jogadores rubro-negros entraram em campo com uma camisa branca com o nome e a foto do ex-jogador, bem como o número 10 eternizado por ele.

Bola em jogo

Uma pancada de Santiago Tréllez anunciou que o Vitória estava disposto a se impor diante do Cordino. O chute forte do camisa 9 rubro-negro tinha endereço certo, mas o goleiro Dida roubou a cena ao fazer boa defesa. Conseguiu evitar essa tentativa, mas não a seguinte.

Após boa jogada de Railan na linha de fundo, Rodrigo Andrade aproveitou o cruzamento e, de primeira, estufou a rede, aos 14 minutos do primeiro tempo: 1x0.

A alegria do torcedor durou apenas dois minutos, pois aos 16 o Cordino arrancou o empate após falha do zagueiro estreante Camutanga. Ao tentar afastar cruzamento vindo da direita, ele chutou forte contra a própria meta: 1x1.

Apesar do baque no placar, o Vitória criou oportunidades para ficar na frente outra vez ainda na etapa inicial. O chute bonito de Osvaldo parou nas mãos do goleiro Dida, bem como o cabeceio sem força de Tréllez após outro bom cruzamento de Railan.

Depois foi a vez do lateral esquerdo João Lucas trabalhar certo. Ele cruzou duas vezes e Eric quase marca contra antes de mandar para fora. Antes do intervalo, Gegê ainda apresentou bom repertório no meio-campo e chutou forte, mas Dida levou a melhor outra vez.

No segundo tempo, o Vitória já voltou com uma mudança. O atacante Rafinha, que começou no banco após se recuperar de edema na coxa, foi mandado a campo no lugar do volante João Pedro. Em campo, Rafinha viu João Lucas acertar a trave após lançamento de Rodrigo Andrade.

Depois foi a vez de Gegê tentar de longe, mas o goleiro Dida defendeu em dois tempos. Na sequência, Rafinha apareceu pela primeira vez com um chute que tirou tinta da meta rival.

O gol que manteve o Vitória vivo na pré-Copa do Nordeste foi anotado pelo rival e nos acréscimos. Aos 50 minutos, Alisson Santos cruzou na direita e o zagueiro Keven mandou para a rede ao tentar o desvio: 2x1.

O jogo ainda reservou mais um capítulo. Aos 55 minutos, o atacante Uilisses precisou colocar as luvas para defender as traves do Cordino após o goleiro Dida ser expulso por empurrar Tréllez com o jogo parado.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x1 Cordino - 1º jogo da pré-Copa do Nordeste

Vitória: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro (Rafinha), Rodrigo Andrade (Ruan Nascimento), Gegê e Diego Torres; Osvaldo (Alisson Santos) e Tréllez. Técnico: João Burse.

Cordino: Dida, Everton, Keven, Gilmar e Eric; Recife, Jocivan, Chaveirinho (Matheus Rubens) e Felipinho (Raí); Ullisses e Paulo Victor (Victor Viana). Técnico: Marcinho Guerreiro.

Estádio: Barradão

Gols: Rodrigo Andrade, aos 14 minutos, e Camutanga (contra), aos 16, do 1º tempo; Keven (contra), aos 50 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Ullisses, Victor Viana e Tréllez

Cartão vermelho: Dida

Público pagante: 10.832

Renda: R$ 105.928,00

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Cesar Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti de Santana (trio de PE).