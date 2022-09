'Nos deixa chateados, mas não desanimados', avalia Burse após empate com ABC

Após o empate em 0x0 diante do ABC na tarde deste domingo (4) no Barradão, o técnico rubro-negro João Burse avaliou como positiva a postura do time em parte do confronto e lamentou as chances perdidas pelo de ataque ao longo do jogo. Para tentar superar o adversário, Burse fez algumas mudanças táticas com a bola rolando e explicou as tentativas em coletiva após a partida.

“A gente queria ganhar o jogo, se vocês perceberem durante o jogo eu mudei o sistema [tático] três vezes. A gente se expôs porque a gente sabia que esses três pontos eram muito importantes para nós, por isso a gente se expôs bastante. [...] O resultado nos deixa chateados, mas não desanimados, porque a gente sabe que a gente tem ainda a chance de conseguir o acesso, os atletas ficaram bem indignados, se cobrando bastante, e todos nós estamos dessa mesma forma. Vamos trabalhar durante toda a semana para ir buscar a vitória lá”, afirmou.

Durante a segunda etapa o treinador chegou a abrir mão de uma linha de marcação mais forte e optou por um setor de ataque com mais nomes, colocando Rodrigão e Dinei juntos em campo. "No intervalo a gente conversou novamente e mudamos o sistema de novo. Fizemos alguns ajustes no mesmo sistema de antes, 4-3-3, e crescemos um pouco. No final a gente mudou novamente, agora com dois centroavantes, e terminamos com dois meias e dois extremos. Realmente a gente se arriscou bastante, tivemos as chances para fazer o gol e infelizmente não aconteceu", continuou Burse.

O comandante rubro-negro ainda falou na coletiva sobre a situação de Rafinha. Artilheiro do Vitória na Série C com nove gols, o atacante aparentou não estar na melhor forma, com dores ao correr, o que prejudicou seu desempenho em campo. Burse afirmou que ainda terá uma conversa com o departamento médico do clube, mas avaliou bem a atuação do camisa 11 na partida contra o ABC.

"No começo do jogo Rafinha sentiu a perna um pouco mais pesada, tanto que depois fez a substituição. Mas ele se dedicou, correu, lutou como tem feito em todos os treinamentos, em todos os jogos. É um grande atleta, nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando", explicou. Sobre o momento dele no clube, onde não marca há três partidas, o treinador afirmou que é possível retomar o bom momento que teve na reta final da Série C.

"Acho que é o momento da gente se juntar, ver onde a gente errou e onde a gente pode explorar mais. A competição continua, é totalmente possível [o acesso] e vamos trabalhar muito durante a semana pra ir buscar lá", afirmou João Burse