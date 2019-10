Nos EUA, Ludmilla veta perguntas sobre Anitta: 'Já engoli muito sapo'

Ao que tudo indica, a confusão entre as cantoras Ludmilla e Anitta está bem longe chegar ao fim. De acordo com o portal R7, Ludmilla resolveu proibir perguntas sobre Anitta em bate-papo com os jornalistas no último domingo (13), em Boston, nos Estados Unidos – onde está passando com sua turnê.

Uma das recomendações dadas aos profissionais de imprensa presentes era que a cantora brasileira não estava disposta a falar sobre a recente encrenca com a colega funqueira.

Apesar de proibir o assunto, Ludmilla falou sobre competição no mercado musical. “Fui ficando quieta bastante tempo, escutando, prestando atenção em como as pessoas se comportavam e fui aprendendo”, contou ela.

Ludmilla também alfinetou e disse que já 'deixou passar' muita coisa. “Por muito tempo eu fui engolindo sapo e aprendendo a agir para poder fazer na hora certa. Algumas pessoas queriam que eu ficasse quietinha no meu canto, mas fui ganhando sabedoria para chegar no momento certo e falar”, revelou. Ela completou que hoje age de forma bem diferente. “Agora eu converso, exponho a minha opinião. O segredo é não se calar mais e saber usar a palavra certa. Brigar, só se for o último caso”, completou.

Briga

Anitta e Ludmilla romperam a relação de amizade após a funkeira ter questionado o motivo de Anitta ter incluído seu nome como uma das compositoras de Onda Diferente. Segundo Lud, a música é de autoria só dela.

Já Anitta diz que ela foi a responsável pela participação do cantor internacional Snopp Dogg na música, lançando a canção mais rapidamente para as paradas de sucesso.