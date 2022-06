Nos EUA, pais pedem demissão de professora: 'Seu corpo distrai os alunos'

Ao irem para a escola, as crianças deveriam prestar atenção no quadro e no que a professora diz, mas não é isso o que está acontecendo no maternal da cidade de Pennsauken Township, nos Estados Unidos. Ao menos é isso que os pais garantem, afirmando que o corpo da docente estaria 'distraindo' os estudantes.

Por isso, os pais iniciaram uma ofensiva, que pede a demissão da professora por ela ter um corpo 'chamativo'.

No Instagram, a professora que se identifica apenas como “Toyboxdollz” publica frequentemente sobre educação de crianças filhos, mas também sobre a importância de ter uma imagem corporal positiva e receptiva. Já no YouTube, ela, que é mãe de uma menina, fala que as garotas precisam se sentir confortável com sua aparência.

Apesar disso, os pais teriam enviado uma carta às autoridades pedindo que a afastassem de seu trabalho, alegando que sua imagem “distraia” as crianças.

No entanto, as leis trabalhistas do estado de Nova Jersey, onde ela trabalha, afirma que é ilegal demiti-la por causa de sua aparência física. Por conta disso, a escola nem mesmo havia considerado atender aos pedidos de alguns dos pais, segundo o Infobae.

Outro ponto que causou polêmica seira a exposição dela nas redes sociais. Alguns dos pais teriam visto o comportamento online dela como incompatível com seu trabalho como professora.

Com a repercussão do caso, a popularidade dela nas redes vem crescendo recentemente, somando 200 mil novos seguidores apenas nos últimos dois meses.