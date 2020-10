Nos pênaltis, Arsenal elimina Liverpool na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal eliminou o Liverpool na Copa da Liga Inglesa, nesta quinta-feira (1º), em Anfield Road, e garantiu vaga nas de final. A vaga foi conquistada nos pênaltis, por 5x4, após empate sem gols no tempo normal.

O grande nome do jogo foi Leno, autor de pelo menos duas grandes defesas no jogo, além de defender as penalidades cobradas por Origi e Wilson. As duas equipes, que haviam se enfrentado na segunda-feira pelo Campeonato Inglês, com vitória do Liverpool por 3x1, entraram com a maioria de atletas reservas.

A grande surpresa foi a vitória em casa do Brentford, da segunda divisão, diante do rival Fulham por 3x0. Os visitantes começaram melhor e criaram várias chances, mas desperdiçaram.

O Brentford precisou de um contra-ataque bem armado, aos 37 minutos, que Marcus Forss finalizou com um belo chute. O gol desestabilizou o Fulham, que voltou mal para a segunda etapa.

O Brentford aproveitou e contou com a inspiração de Said Benrahma. O argelino mostrou oportunismo para surgir livre na área e marcar o segundo gol, aos 17 minutos. O terceiro foi um golaço, após driblar bonito o adversário e bater com estilo de fora da área, aos 32.

O terceiro classificado da quinta-feira para as quartas de final foi o Stoke City, após vitória por 1x0 sobre o Aston Villa. O gol foi de Sam Vokes, que desviou de cabeça com estilo o escanteio batido na direita, aos 26 minutos de jogo.

Arsenal, Stoke e Brentford se juntam a Tottenham, Newcastle, Manchester City, Everton, Manchester United na disputa das quartas de final. Os duelos vão ser conhecidos após sorteio.