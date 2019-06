Nos pênaltis, Chile elimina a Colômbia e vai à semifinal

Colômbia e Chile se enfrentaram na noite desta sexta-feira (28) na Arena Corinthians, em São Paulo, por uma vaga nas semifinais da Copa América. Por causa do trânsito, os chilenos chegaram atrasados no estádio e o jogo precisou ser atrasado em 20 minutos. Quando a bola rolou, empate em 0x0 no tempo normal e disputa nos pênaltis. Os chilenos foram mais eficientes e conseguiram ganhar por 5x4.

O Chile agora aguarda o vencedor do confronto entre Uruguai e Peru, que jogam neste sábado (29), a partir das 16h, na Arena Fonte Nova. A semifinal será disputada na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com o Chile com um pouco mais de posse de bola: 55% contra 45%. As chances reais de gol também foram parecidas, mas com vantagem chilena: cinco contra quatro. Aos 15 minutos, o grito de gol enfim saiu da garganta, mas depois veio a decepção.

Beausejour recebeu a bola de Sánchez na esquerda e cruzou rasteiro para a área. Ospina defendeu, mas se atrapalhou com Sánchez e deu o rebote. Aránguiz apareceu livre para balançar a rede. Depois de ser avisado pelo árbitro de vídeo, o juiz Nestor Pitana anulou o gol por causa de um impedimento de Sánchez na origem do lance.

Na volta do intervalo, mais uma vez o VAR entrou em ação. Vidal mandou para o fundo do gol após toque de Maripan. A bola, porém, havia batido no braço do zagueiro antes. Nada feito.

O duelo, então, foi para a disputa de pênaltis após o 0x0 nos 90 minutos. O colombiano Tesillo foi o único a desperdiçar a cobrança e o Chile garantiu a vaga ao vencer por 5x4.