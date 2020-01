Nos pênaltis, Vitória perde para o Paraná e se despede da Copinha

O Vitória está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado (11), o rubro-negro enfrentou o Paraná e empatou por 0x0, fazendo o jogo ser decidido nos pênaltis. Alisson errou uma cobrança e o Leão acabou derrotado para a equipe paranaense, que acertou todas e fechou o placar em 5x4.

Na primeira fase, o time baiano havia se classificado como líder do Grupo 5, com duas vitórias (2x0 no XV de Jaú e 3x1 no Serra-ES) e um empate (1x1 com o Guarani).

Diante do Paraná, o Leão entrou em campo com Cabral, Edi Carlos, Jorge, Mateus e Elivélton; Lucas, Hebert e Eduardo; David, Hítalo e Samuel.

Na próxima fase, o Paraná vai encarar o vencedor do jogo entre RB Brasil e Serra-ES, que se enfrentam às 16h.