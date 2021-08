Nos Tempos do Imperador: Saiba quem é quem na trama das 18h da Globo

Quase um ano e meio depois da previsão inicial, a novela Nos Tempos do Imperador, de Alessandro Marson e Thereza Falcão, finalmente entra no ar a partir desta segunda-feira (9) na faixa das 18h. É a primeira novela inédita da Globo desde o começo da pandemia —houve capítulos inéditos de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, mas ambas já haviam estreado quando foram interrompidas.

A trama é centrada na figura de Dom Pedro 2º, vivido por Selton Mello. Casado com a imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), ele convida a condessa de Barral (Mariana Ximenes) para ser preceptora das filhas, mas acaba se apaixonando por ela.

Histórias paralelas à trama central também foram fruto de muita pesquisa. A dupla de autores quis apresentar personagens negros que não fossem apenas escravizados, como é comum em tramas que tratam da época anterior à abolição.

Há, por exemplo, o fugitivo Jorge, que acaba se apresentando com o nome de Samuel. Ele será interpretado por Michel Gomes e fará par romântico com a mocinha Pilar (Gabriela Medvedovski). Também há um núcleo de personagens que habitam a região da Pequena África, reduto de negros livres no centro do Rio de Janeiro.

SAIBA QUEM É QUEM EM 'NOS TEMPOS DO IMPERADOR':

Dom Pedro 2º (Selton Mello): Imperador do Brasil, viajante, querido pelo povo, trabalha pelo progresso do país e para ampliar os horizontes da população investindo na educação. Tem ao seu lado a Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), com quem tem as filhas Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso), fruto de um casamento político. Ao conhecer a preceptora de suas filhas, Luísa (Mariana Ximenes), a condessa de Barral, é arrebatado pela sua força e beleza. Através de Luísa também conhece o casal Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes), a quem apoiará na realização dos seus sonhos.

Teresa Cristina (Leticia Sabatella): Imperatriz do Brasil. Casada com o imperador Dom Pedro 2º (Selton Mello). Mãe de Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso). Protege a família acima de tudo e apoia o imperador nas decisões que envolvem o progresso do Brasil. Foi a grande responsável pela criação do acervo arqueológico nacional, incentivadora das artes e da imigração italiana para o Brasil.

Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso): Princesa do Brasil, futura regente. Filha de Dom Pedro 2º (Selton Mello) e Teresa Cristina (Leticia Sabatella), é mais responsável que a irmã, Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao). Admira muito Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao): Princesa do Brasil. Filha de Dom Pedro 2º (Selton Mello) e Teresa Cristina (Leticia Sabatella), é impetuosa e tem o apelido de Dina. Irmã de Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso).

Lurdes (Lu Grimaldi): Tem o título de baronesa de Seropédica. É uma criada antiga do palácio. Chegou ao Brasil com a futura imperatriz Leopoldina e, após sua morte, acompanhou o crescimento de Dom Pedro 2º (Selton Mello). Tem muito carinho pelo imperador.

Nicolau (Cassio Pandolfh): Mordomo do Palácio de Dom Pedro 2º (Selton Mello). Tem um carinho especial por Lurdes (Lu Grimaldi).

Celestina (Bel Kutner): Dama-de-companhia de Teresa Cristina (Leticia Sabatella). Possui o título de baronesa de Urú. É muito fiel à imperatriz e vive às turras com Lurdes (Lu Grimaldi).

Gastão (Daniel Torres): Francês, vem ao Brasil para se casar com Isabel (Giulia Gayoso). Tem o título de conde D’Eu.

Luísa (Mariana Ximenes): Possui o título de condessa de Barral. Baiana, é casada com Eugênio (Thierry Tremouroux) e mãe de Dominique (Thor Becker). É uma mulher moderna, empoderada e foi educada na Europa, por isso domina diversos assuntos e sabe muito bem aonde quer chegar. É convidada por Dom Pedro 2º para ser preceptora das princesas Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso). Ao conhecê-la, o imperador se vê arrebatado pela sua força e beleza. Luísa também é a responsável por apresentar Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes) a Dom Pedro 2º.

Eugênio (Thierry Tremouroux): Conde de Barral. É casado com Luísa, a condessa de Barral (Mariana Ximenes), com quem tem o filho Dominique (Thor Becker). Se incomoda com a proximidade entre Dom Pedro 2º (Selton Mello) e a condessa.

Dominique (Thor Becker): Filho de Luísa (Mariana Ximenes) e Eugênio (Thierry Tremouroux).

Justina (Cinara Leal): Trabalha na casa de Eugênio (Thierry Tremouroux) e Luísa (Mariana Ximenes), e é confidente da condessa. Ajuda a cuidar de Dominique (Thor Becker). Era escrava do coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), mas foi comprada pelo pai de Luísa.

Luís Alves Lima e Silva (Jackson Antunes): Marquês e futuro duque de Caxias, é presidente do Conselho da Câmara dos Deputados. Muito próximo a Dom Pedro 2º (Selton Mello).

Nino Sorrento (Raffaelle Casuccio): Jornalista italiano de uma publicação republicana, é opositor de Dom Pedro 2º (Selton Mello).

Solano López (Roberto Birindelli): Comandante das tropas do Paraguai, é um dos principais inimigos de Dom Pedro 2º (Selton Mello). Ameaça o imperador e, ao propor uma aliança com o Brasil, pede a mão da princesa Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso) em casamento.

Coronel Eudoro (José Dumont): Viúvo, fazendeiro e coronel da Bahia. É pai de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Dolores (Daphne Bozaski). Manteve Pilar em um convento e prometeu a mão da filha em casamento para o filho de seu compadre Ambrósio (Roberto Bonfim), Tonico (Alexandre Nero). Não apoia Pilar na decisão de entrar para a faculdade de medicina.

Pilar (Gabriela Medvedovski): Filha de Eudoro (José Dumont) e irmã de Dolores (Júlia Freitas/Daphne Bozaski). Perdeu a mãe quando era criança. Passou muitos anos em um convento e enfrenta, desde pequena, o peso de ser uma mulher do século 19. Sonha em se tornar médica, mas o objetivo de seu pai é que ela se case com Tonico (Alexandre Nero). No entanto, tem um encontro especial com Jorge/Samuel (Michel Gomes) e se apaixona por ele.

Dolores (Júlia Freitas/Daphne Bozaski): Filha de Eudoro (José Dumont) e irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski), sofre quando a irmã vai embora para o Rio de Janeiro. Será prometida em casamento para Tonico (Alexandre Nero) e usada para um plano contra Pilar e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Jorge/Samuel (Michel Gomes): Filho bastardo do coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), de quem foi escravo, e irmão de Tonico (Alexandre Nero). Homem corajoso e honesto, acredita na integração entre negros e brancos. Luta para se tornar livre. Fugitivo, esconde sua verdadeira identidade e, com a ajuda da condessa de Barral (Mariana Ximenes), passa a se chamar Samuel. No primeiro encontro com Pilar (Gabriela Medvedovski), durante uma fuga, se apaixona por ela.

Coronel Ambrósio (Roberto Bomfim): Fazendeiro e coronel da Bahia. Pai de Tonico (Alexandre Nero) e Jorge/Samuel (Michel Gomes). Vendeu Jorge/Samuel, quando ele ainda era criança.

Tonico Rocha (Alexandre Nero): Formou-se em direito em Pernambuco ao lado de Nélio (João Pedro Zappa). Ao retornar para a fazenda do pai, o coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), candidata-se a deputado pela Bahia. É irmão de Jorge/Samuel (Michel Gomes), mas não sabe desse parentesco, afinal, o jovem é fruto do relacionamento do pai com uma escrava. Fica noivo de Pilar (Gabriela Medvedovski) e, com a fuga dela, exige um compromisso com Dolores (Daphne Bozaski) para se vingar. Conheceu Dom Pedro 2º (Selton Mello) ainda na infância.

João Batista Pindaíba (Ernani Moraes): Marido de Carlota Maria (Paula Cohen), a Lota, e pai de Bernardo (Gabriel Fuentes) e Nélio (João Pedro Zappa), braço-direito de Tonico (Alexandre Nero). É dono de uma pequena propriedade rural em Pindamonhangaba, que vem aumentando graças à grilagem. Viaja com Lota para a corte em busca de títulos e de uma aproximação com os imperadores. João Batista se interessa por Lupita (Roberta Rodrigues) ao conhecer a escrava nas ruas da cidade.

Carlota Maria Pindaíba (Paula Cohen): Mais conhecida como Lota. Casada com João Batista (Ernani Moraes), é mãe de Bernardo (Gabriel Fuentes) e Nélio (João Pedro Zappa). Mora em Pindamonhangaba com o marido, mas viaja com ele para o Rio de Janeiro. Sonha em ter um título da nobreza.

Bernardo Pindaíba (Gabriel Fuentes): Filho de João Batista (Ernani Moraes) e Lota (Paula Cohen). É irmão de Nélio (João Pedro Zappa). Passou alguns anos estudando em um colégio interno.

Nélio (João Pedro Zappa): Formou-se na faculdade de direito, em Pernambuco, com Tonico (Alexandre Nero), de quem é o braço direito. Filho de João Batista (Ernani Moraes) e Lota (Paula Cohen). É irmão de Bernardo (Gabriel Fuentes).

Lupita (Roberta Rodrigues): É escravizada pelo policial Borges (Danilo Dal Farra) e tem a responsabilidade de denunciar fugas de outros escravizados na Pequena África. Vende cocada pelas ruas da corte e se envolve com João Batista (Ernani Moraes).

Quinzinho (Augusto Madeira): Filho de criação de Joaquim e Elvira, personagens de ‘Novo Mundo’, cresceu cuidando da Taberna dos Porcos ao lado de Licurgo (Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter). É casado com Clemência (Dani Barros) e pai dos gêmeos Prisca (Maria Carolina Basilio) e Hilário (Thao de Almeida). Também cuida das propriedades da irmã de consideração, Vitória (Maria Clara Gueiros) e luta para a taberna não ser demolida com o progresso da cidade. Além disso, sonha em construir um cassino no local. Está sempre dando um jeitinho para resolver seus problemas.

Clemência (Dani Barros): Casada com Quinzinho (Augusto Madeira) e mãe dos gêmeos Prisca (Maria Carolina Basilio) e Hilário (Theo de Almeida). Ajuda o marido a manter a Taberna dos Porcos e a cuidar de Licurgo (Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter), que se passam por inválidos para dar golpes no casal.

Licurgo (Guilherme Piva): Mora na Taberna dos Porcos com Germana (Vivianne Pasmanter), com quem é casado há muitos anos, e com o casal Quinzinho (Augusto Madeira) e Clemência (Dani Barros). Acha que sabe cozinhar, mas seus feitos continuam sendo rejeitados. Se passa por inválido para enganar Quinzinho e Clemência e aplicar golpes no casal. Continua sendo a personificação do jeitinho brasileiro de se dar bem e de tirar vantagem em cima dos outros.

Germana (Vivianne Pasmanter): Casada com Licurgo (Guilherme Piva), perturba a vida dele e do casal Quinzinho (Augusto Madeira) e Clemência (Dani Barros) na Taberna dos Porcos. Como o marido, se passa por inválida para enganar Quinzinho e Clemência. Continua autoritária, preguiçosa e mandona.

Dom Olu (Rogério Brito): Rei da Pequena África. Casado com Cândida (Dani Ornellas), é pai de Zayla (Alana Cabral/Heslaine Vieira). É escultor, tem o respeito de Dom Pedro 2º (Selton Mello) e protege os negros alforriados ou que conquistaram sua própria liberdade, oferecendo abrigo na Pequena África. Ajuda Jorge/Samuel (Michel Gomes) nos primeiros dias dele na corte, tornando-se seu grande amigo e conselheiro.

Cândida (Dani Ornellas): Líder espiritual da Pequena África. Casada com Dom Olu (Rogério Brito), é mãe de Zayla (Alana Cabral/Heslaine Vieira). Acolhe Jorge/Samuel (Michel Gomes) e fica muito próxima dele e de Pilar (Gabriela Medvedovski).

Zayla (Alana Cabral/Heslaine Vieira): Filha de Dom Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas). Tem um carinho especial por Jorge/Samuel (Michel Gomes) e convive muito com Guebo (João Victor Menezes/Maicon Rodrigues).

Baltazar (Alan Rocha): É casado com Abena (Mary Sheyla), com quem tem o filho Guebo (João Victor Menezes/Maicon Rodrigues). Mora na Pequena África com a família e, ao lado da esposa, ajuda a organizar a fuga de alguns escravizados. Oferece o primeiro emprego a Jorge/Samuel (Michel Gomes), ao lado de Abena (Mary Sheyla). Também é parceiro musical do jovem.

Abena (Mary Sheyla): Casada com Balthazar (Alan Rocha), é mãe de Guebo (João Victor Menezes/Maicon Rodrigues). É lavadeira e, com o marido, ajuda na fuga de escravizados.

Guebo (João Victor Menezes/Maicon Rodrigues): Filho de Baltazar (Alan Rocha) e Abena (Mary Sheyla), mora na Pequena África e tem um carinho especial por Zayla (Alana Cabral/ Heslaine Vieira).

Lupicínio Borges (Danilo Dal Farra): Policial, persegue os negros que frequentam as ruas da cidade sem documentos. Mantém Lupita (Roberta Rodrigues) como sua escravizada.

Barão de Mauá (Charles Fricks): Deputado, é oponente de Tonico (Alexandre Nero).

José de Alencar (Alcemar Vieira): Escritor, deputado pelo Ceará e opositor político de Dom Pedro 2º.