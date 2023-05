'Nossa campanha está ótima', vibra zagueiro artilheiro do Vitória

Wagner Leonardo assumiu a titularidade no Vitória desde o primeiro jogo da Série B do Brasileiro e, além de compor a única defesa que ainda não foi vazada na competição, ainda está tirando onda de artilheiro. Na noite desta quarta-feira (10), o zagueiro comemorou o segundo gol dele com a camisa rubro-negra. Ele assinou um dos tentos do triunfo por 2x0 contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de vestir a camisa do Vitória. Nada como um dia após o outro. Tivemos quase um mês para entender o trabalho de Léo Condé. Por isso, nossa campanha está ótima, mas temos que manter os pés no chão", lembrou o defensor de 23 anos.

Ele fechou o placar aberto por Zé Hugo após frango do goleiro Richard. Foi a quinta vitória do Leão no campeonato. Antes, o rubro-negro já havia batido Ponte Preta, ABC, Londrina e Botafogo-SP.

"A torcida está de parabéns. Fizeram um trabalho fundamental para nossa confiança com grandes públicos no Barradão e adesão em massa dos sócios", festejou Wagner Leonardo.

O resultado contra o Ceará fez o Vitória somar 15 pontos e reassumiu a liderança da Série B. O rubro-negro volta a campo no domingo (14), às 18h, quando recebe o Atlético-GO, no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada.