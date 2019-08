'Nossa casa está queimando', diz Macron ao convocar G7 para discutir Amazônia

O presidente francês, Emannuel Macron, convocou os países membros do G7 para discutir as queimadas na Amazônia na cúpula que acontece neste final de semana, em Biarritz, na França. Na tarde desta quinta-feira (22) ele postou no Twitter uma imagem da floresta sendo consumida pelo fogo junto com uma mensagem na qual lembra que a Amazônia produz 20% do oxigênio do planeta.

"Nossa casa está queimando. Literalmente. A Floresta Amazônica - os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta - está em chamas. É uma crise internacional. Membros da Cúpula do G7, vamos discutir em dois dias este tema emergencial!", diz o presidente na postagem feita em francês e inglês.

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

O G7 é um grupo internacional composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as sete maiores economias de países desenvolvidos do planeta. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), os países representam mais de 64% da riqueza líquida global, equivalente a US$ 263 trilhões.