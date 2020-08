'Nosso coletivo é muito forte', festeja Sobral, destaque do Ceará

Um dos principais destaques do Ceará no triunfo por 3x1 contra o Bahia, este sábado (1), em Pituaçu, o meia-atacante Fernando Sobral destacou o desempenho em conjunto da equipe alvinegra no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.

"Acho que hoje a gente mostrou que nosso coletivo é muito forte, como a gente vem mostrando, então é continuar nessa evolução. Não tem nada ganho ainda, o Bahia é uma grande equipe, a gente sabe que o segundo jogo vai ser mais dificil ainda. É manter os pés no chão. Com humildade, a gente vai continuar surpreendendo e, se Deus quiser, vamos conquistar o nosso objetivo, que é o título", afirmou o jogador, autor do primeiro gol da equipe cearense.

No lance, o passe para ele havia sido interceptado por Juninho Capixaba, do Bahia, que deu um toque para trás no momento em que o goleiro Anderson saía do gol e os dois se trombaram. Sobral aproveitou o erro e ficou diante do gol vazio.

"Acreditar é a palavra certa desde o começo da minha carreira e tem sido assim na minha caminhada aqui no Ceará. Pude acreditar na jogada até o final. Vi que o goleiro estava saindo e que a bola ainda estava ao meu alcance, então eu fui feliz por acreditar até o final e, graças a Deus, a bola sobrou para mim e pude fazer o gol", afirmou o atleta.

O último e decisivo jogo da final será disputado na terça-feira (4), às 21h30, novamente no estádio de Pituaçu. Para ficar com a taça, o Bahia precisará vencer por três gols de diferença no tempo normal ou por dois gols e ganhar nos pênaltis.