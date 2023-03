Se é verdade que o cachorro é o melhor amigo do homem, vamos convir que o burro é irmão, vamos chamar de brother para melhor compreensão dos jovens leitores. São tantas as evidências que não cabe refutar o conceito. No Brasil e no Nordeste em especial, na nossa querida Bahia, não há o que duvidar. O jerico é mesmo nosso irmão, um brother de respeito, qualquer que seja o nosso olhar. Luiz Gonzaga celebrando o irmão jumento, lembrou-nos em composição de sua autoria que “até para anunciar a hora/seu relincho tem valor”.

Aprendemos na escola que há mais de dois mil anos nosso irmão estava lá, na manjedoura, testemunhando o nascimento de Jesus, acompanhado de um boi preguiçoso, e um par de carneirinhos mansos. O mais inteligente nessa cena foi o burro, posicionado no pincel dos grandes artistas, mais próximo do Salvador do mundo; vamos lembrar que antes de se postar ao lado do recém-nascido o brother transportou a Virgem Maria no lombo, os longos 128 km entre Nazaré e Belém. E foi um jegue muito consciencioso que carregou Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, centenas de anos antes do nascimento de Cristo.

Nosso irmão burro foi brother na história da civilização cristã, mas muito mais irmão aqui na Bahia, desde os primórdios. Na comitiva de Thomé de Souza vieram alguns burros dizem que embarcados na ilha do Cabo Verde, os animais, é bom esclarecer para você não fazer conjeturas; os colonos que aqui se estabeleceram logo descobriram que era um bicho muito sabido, a sua propalada teimosia era apenas uma aguçada percepção do perigo, situações de risco.

O nosso brother por séculos foi nosso parceiro, irmão para valer em todas as empreitadas em que estivemos envolvidos e até no nosso lazer, irmão de fé nas festas populares, a Lavagem do Bonfim e o Carnaval, em especial. Na área rural o burro foi nosso parceiro nas colheitas, no transporte dos alimentos para comercialização nas feiras livres de fim de semana e no transporte das pessoas no dia a dia e nas emergências, mulheres gravidas e enfermos. Na cidade grande no abastecimento de água antes e mesmo após a construção da rede de chafarizes e na mobilidade urbana: Os bondes originários a tração animal, eram puxados por burros.

Nas festas religiosas o jumento foi vital. A Festa do Bonfim dependia dos burricos desde suas origens; os bichinhos carregavam água das nascentes para os romeiros e veranistas e lenha para iluminar as noites festivas e mais tarde continuaram parceiros nas carroças enfeitadas do cortejo que o poder público, na sua ignorância e má fé, aboliu na década de 2010. E no Carnaval os burros fizeram parte das mudanças que surgiram a partir da década de 1920, inclusive a mais famosa delas, a Mudança do Garcia, hoje sem jericos na pista por ignorância da mesma turma que aboliu os nossos queridos irmãos da Festa do Bonfim.

Os brothers de quatro patas e relincho abusado são uma raça ameaçada de extinção, a médio prazo. No interior e áreas rurais foram substituídos por motocicletas e o Brasil não se incomoda em exportar os bichinhos para a China e outros países que apreciam a sua carne. No Nordeste onde os irmãos de fé nos ajudaram a construir a nossa civilização, auxiliando-nos nas tarefas básicas e nas lúdicas das festas populares, não há políticas que eu saiba para sua proteção. Quem sabe, no final deste século, os brothers empalhados sejam exibidos nos Museus para que as futuras gerações saibam que nosso irmão burro foi muito sabido. Nunca se incomodou com a brincadeira “Todo calouro é burro”. Sabia que alguns desses coleguinhas estudantes seriam um dia lideranças políticas, intelectuais e cientistas de respeito.

*Nelson Cadena é publicitário e jornalista, escreve às quintas-feiras.