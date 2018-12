Nota Premiada divulga bilhetes; sorteios R$ 100 mil serão na quarta (19)

Os números dos bilhetes dos concorrentes ao sorteio desta quarta-feira (19) da Nota Premiada Bahia já estão disponíveis para consult. A campanha do Governo do Estado contempla, mensalmente, dez participantes com prêmios de R$ 100 mil cada. Os bilhetes são gerados a partir das emissões da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) contendo o CPF do participante.

Para verificá-los, basta acessar www.notapremiadabahia.ba.gov.br, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da nota fiscal.

Se a soma dos valores das notas associadas ao seu CPF for de até R$ 100 no mês, o participante terá direito a dez bilhetes eletrônicos. Se a soma for de até R$ 200, serão 15 bilhetes. Serão 20 bilhetes quando a soma dos valores das notas for de até R$ 400; 25 bilhetes se as compras somarem R$ 800; 30 bilhetes se a soma for de até R$ 1,2 mil; 35 se chegar a R$ 1,6 mil; e 40 se alcançar R$ 2 mil, chegando ao máximo de 45 para todas as situações em que a soma ficar acima deste último patamar.

Para o sorteio de novembro, são válidos os bilhetes referentes a compras efetuadas durante o mês de outubro. Desde o primeiro sorteio, em fevereiro de 2018, a campanha, realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), já contemplou 101 participantes, dos quais 70 moradores da capital e 31 do interior do Estado. Além dos dez prêmios regulares a cada mês, em junho a campanha sorteou um prêmio especial de R$ 1 milhão para um único participante.

As premiações têm como base os resultados da Loteria Federal. Todas as compras com CPF na nota, desde que o comprador tenha efetuado o cadastro no site da campanha, são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada. Além de concorrer a prêmios, os participantes compartilham suas notas fiscais eletrônicas com as instituições que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Em 2018, as entidades filantrópicas já receberam R$ 8,4 milhões do programa.

Mais de 390 mil cidadãos baianos já se cadastraram na Nota Premiada Bahia, campanha lançada com o objetivo de incentivar a população a exigir a emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica nas compras realizadas no mercado varejista. Ao fazer o cadastramento, o cidadão pode indicar até duas instituições que participam do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da área social. Com a NFC-e a doação passou a acontecer de forma automática a cada compra em que o CPF cadastrado for incluído na nota.