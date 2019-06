Nota Premiada tem oito ganhadores de Salvador e dois no interior; veja lista

Oito moradores de Salvador e dois do interior são os contemplados no sorteio de junho da campanha Nota Premiada Bahia realizado nesta quarta-feira (19), com base nos resultados da Loteria Federal. Cada um dos dez ganhadores receberá um prêmio de R$ 100 mil.

Os sorteados na capital moram nos bairros de Boca do Rio (dois), Tancredo Neves, Matatu, Boa Vista de São Caetano, Pernambués, Pituba e Bairro da Paz. Já os do interior são dos municípios de Simões Filho e de Feira de Santana.

Os nomes de todos os ganhadores podem ser conferidos no www.notapremiadabahia.ba.gov.br, junto com parte da numeração do CPF. Os contemplados desta vez foram:

1. Amanda Oliveira Gama

2. Elton Ribeiro dos Santos

3. Josias de Oliveira Menezes

4. Nayane dos Santos Cerqueira

5. Adelson Simões Cerqueira

6.Teresa Raquel Freire da Hora

7. Daniel Barros Alves

8. Ivana Maria Oliveira Maciel

9. Romario Pinheiro da Silva de Souza

10. Cláudio do Nascimento Barbosa.

Para concorrer aos prêmios do concurso, organizado pelo Governo do Estado, é preciso estar cadastrado no site e incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Com este novo sorteio, a Nota Premiada Bahia chega a 172 ganhadores. Foram 170 em sorteios mensais regulares, que distribuem dez prêmios de R$ 100 mil, e mais duas premiações especiais de R$ 1 milhão cada, sorteadas em junho de 2018 e março de 2019. Do total de contemplados desde o início da campanha, em fevereiro, 122 são da capital e 50 do interior.