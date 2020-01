Nova aventura das irmãs Elsa e Anna destaca o amor familiar

É impossível não atender ao chamado de Frozen. Seja pela clássica história da princesa salva pelo amor verdadeiro - no caso, o da família -, seja pela história bem contada no filme de 2013, que rendeu mais de US$ 1,2 bilhão. Mas não é só isso: gerou dois curtas bem divertidos, parque temático, um musical na Broadway e milhões de fantasias vendidas.

A expectativa de repetir esse feito demorou muito, mas não impediu a Disney dar continuidade ao seu maior sucesso de bilheteria. Então, surge agora, seis anos depois, Frozen 2, que leva o público numa viagem ao passado das princesas Anna e Elsa, quando o reino de Arendelle ainda não era um local congelado. Aqui está a reposta à pergunta que todos fizemos: de onde vêm os poderes de Elsa?

Com faturamento acumulado em mais de US$ 1,1 bilhão de bilheteria (cerca de R$ 4 bilhões) fora do Brasil, onde foi lançado em 22 de novembro, Frozen 2 substitui o cenário glacial do primeiro filme por folhagens avermelhadas, inspiradas em paisagens de Noruega, Islândia e Dinamarca.

Passado

Nele, a rainha gelada começa a ouvir misteriosas vozes às vésperas das festividades de outono em Arendelle. Ao segui-las, desperta espíritos ancestrais, que forçam a população local a fugir. A solução é Anna e Elsa descobrirem a verdade sobre o passado do reino - e de sua família, em consequência. É assim que as irmãs acabam se embrenhando na floresta encantada, enfrentando uma região há décadas impenetrável ao lado de seus fiéis amigos Kristoff, a rena Sven e Olaf, boneco de neve que passa por uma crise existencial e por isso fica muito mais divertido e presente na história. Fábio Porchat, que faz a dublagem brasileira, arrebenta e garante boa parte do entretenimento do público adulto.

No ambiente selvagem, descobrem ainda mais seres mágicos, como uma salamandra fofinha e ogros gigantescos, além de uma comunidade nativa inspirada nos lapões, etnia que vive na Noruega, na Suécia, na Finlândia e no norte da Rússia cujos representantes serviram de consultores para a trama. Além de indígenas, Frozen 2 inclui um negro na linha de personagens importantes.

Muito se especulou sobre a sexualidade da rainha Elsa e o público pediu nas redes sociais que ele arrumasse uma namorada através da hashtag #GiveElsaaGirlfriend. Bom, não adiantou. Elsa continua solteira, mas arruma novos amigos nesta etapa da vida. A solteirice da personagem tem a ver com a própria gênese da história, explica o diretor Chris Buck: “Quando fiz o primeiro filme, queria explorar a ideia de que o amor verdadeiro toma muitas formas, não é necessariamente romântico. Daí esse amor familiar, entre duas irmãs”.

Se no primeiro filme, a música tinha um papel importante - que o diga o 'big hit' Let it Go -, neste ganha uma importância ainda maior (o que não necessariamente é melhor). Primeiro porque tem música demais, interferindo no ritmo da narrativa. Depois, a nova Into the Unknow está longe do sucesso de Livre Estou.

Cotação: BOM

