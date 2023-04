Nova barricada feita por criminosos é desmontada em Tancredo Neves

Uma barricada feita por criminosos no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, foi desmontada por equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (10). No dia 28 de março, a PM havia destruído estrutura semelhante no mesmo local, na localidade conhecida como Timbalada.

Conforme detalhou o comandante da unidade, major Luciano Jorge Alves, os policiais foram na Rua Nova Esperança, para constatar informações sobre a construção da barreira.

“Assim que chegamos, percebemos que o lugar tinha acabado de ser abandonado por que encontramos materiais para a limpeza de armamentos. Os criminosos utilizam o lugar como ponto de vigilância, para evitar a chegada das nossas unidades”, contou.

Os policiais usaram marretas para derrubar as construções de concreto e evitar ocorrências como a de um policial da unidade que foi atingido por um disparo de arma de fogo, no dia 16 de março.

“Estamos na contenção para evitar possíveis confrontos na localidade”, finalizou o oficial.