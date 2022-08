Nova coleção da Corello dá boas-vindas ao Verão apostando no universo arquitetônico

Combinadinho



A gente aprendeu a descombinar sapato e bolsa, isso é fato. Mas a moda é assim, se uma hora somos incentivados a descasar, por outra, o casamento entre acessórios da mesma cor volta com força, fazendo o maior sentido. Está a fim de apostar nesse combo do igual? Então, aproveita e elege tons bem fortes como o verde e o azul. Boa inspiração é a nova coleção da Corello (shop.corello.com.br) que dá boas-vindas ao Verão apostando no universo arquitetônico e numa pegada hot com bastante vibração.



Eles na moda



Boys descolados que estão procurando um chinelo diferenciado para deixar a produção com uma bossa extra, vale conferir esse achado da Riachuelo (riachuelo.com.br), que custa R$ 79,9. Boa ideia é usar com uma calça mais folgada com aquele toque urbano, que faz o casamento perfeito.

Decor tropical

Que tal apostar em uma mesa bem tropical? A dica é eleger em um centro de mesa com essa vibe para entrar no clima. O vixe amou essa peça, em forma de costela de adão, garimpada na lojinha virtual Bizoca (bizoca.com.br) que você leva para casa por R$ 73,25.



Para quem tem atitude

A marca Fila (fila.com.br) vem surpreendendo a turma da moda com produtos que ganham uma estética bem fashionista, capaz de levar a tribo que ama ousar ao delírio. Um simples exemplo daquilo que estou falando? Basta uma espiadinha nesse modelito de bolsa bem urbana com design marcante e unissex. Preço: R$ 389,9.

Vá de sobreposição

Um casaco corta vento é aquela peça de efeito capaz de transformar qualquer look do dia. Jogou por cima e pronto. Se você está a fim de uma bafônica, mas também com aquele precinho amigo do bolso, olhos abertos para esse lançamento da Shein (br.shein.com), que custa R$ 76,95

Faça sua cabeça

Um chapéu bem pensado pode ser um item lacrativo para tirar um visu mais básico da mesmice. Dica de stylist: se você vai investir em uma peça poderosa como essa da lojinha virtual da Mandoras (mandoras.com.br), opte por uma produção minimalista, como um vestido liso ou um bom short jeans e regata. Preço: R$ 157.9

Nota 10: As garotas espertas estão fazendo muitas produções com a meia arrastão. Se por vez o acessório é usado na sua forma tradicional para garantir uma pegada rocker ao visu, também se transforma em cropped cool.

Nota 0: Academia de ginástica é um ambiente coletivo. Se você chegou e já tem gente no local, precisa pedir autorização para colocar o seu playlist. Fazer sem consenso é de ultima!