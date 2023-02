Nova defensora pública geral da Bahia é nomeada

A nova defensora pública geral da Bahia foi nomeada neste sáabdo (11). Firmiane Venâncio de Carmo Souza vai exercer o mandato no biênio 2023-2025.

Firmiane ficou no topo da lista tríplice, com 207 votos. “Desejo que bons ventos tragam o futuro que sonhamos, e que já começamos a escrever, para a Defensoria”, comemorou a nova defensora geral.

Ela exerceu o cargo de subdefensora-geral (segundo cargo de gestão mais alto na hierarquia da DPE/BA) durante o biênio 2021/2023 – conduzido pelo defensor-geral Rafson Ximenes, cujo mandato encerra no próximo dia 02 de março.

A defensora agradeceu ao governador Jerônimo Rodrigues, que fez a noemação, pela escolha e confiança na sua experiência com a gestão da instituição. Também demonstrou a sua gratidão aos colegas por cada voto recebido, além de parabenizar a todos(as) os(as) candidatos(as) que participaram do pleito eleitoral.

A eleição da classe aconteceu em 27 de janeiro, quando três mulheres foram escolhidas pelos 405 membros da carreira para disputar o mais alto cargo de gestão da DPE/BA. Também compuseram a lista tríplice as defensoras Mônica Soares (196 votos) e Camila Canário (181 votos).

Perfil

Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Firmiane Venâncio do Carmo Souza é defensora pública da Bahia, doutoranda e mestra pelo Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (UFBA). Especialista em Direitos Humanos (UFBA), tem experiência na área de Direitos, com ênfase em Direitos Humanos das Mulheres e Direito Penal. Há 22 anos como defensora pública, já atuou nas comarcas de Senhor do Bonfim, distrito de Andorinhas e Salvador.

Atualmente é subdefensora pública geral e já exerceu os cargos de coordenadora executiva das Defensoria Públicas Regionais da DPE/BA; de coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (Nudem), o qual liderou a implementação; de coordenadora da Especializada de Direitos Humanos; de diretora da Escola Superior da DPE/BA (Esdep), além de ser membra do Conselho Superior da DPE/BA. Ela já representou a Defensoria da Bahia no IV Programa de Capacitação em Sistemas Interamericanos de Direitos Humanos, promovido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Chile.

Em 2022, representando a Defensoria da Bahia, Firmiane recebeu o Prêmio Global Princesa Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa para o Empoderamento Feminino, promovido pela ONU Mulheres em parceria com o Conselho Supremo para Mulheres do Reino do Bahrein. A instituição foi a grande vencedora na categoria setor público e sagrou-se como a primeira instituição na América Latina a receber a honraria, angariando 100 mil dólares para potencializar as iniciativas de empoderamento feminino.