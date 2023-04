Nova encosta é inaugurada no Ogunjá

Uma nova encosta foi entregue na Avenida General Graça Lessa (Ogunjá), na altura do bairro de Brotas, neste sábado (15). A obra tem como objetivo impedir desastres causados pelas chuvas, elas ficam mais intensas durante o outono em Salvador. O investimento foi de R$ 2 milhões.

Ela foi construída através de solo grampeado com revestimento em concreto, tem drenagem por canaletas e descidas d’água em concreto. A obra faz parte do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e foi realizada por equipes Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

O governador em exercício, Geraldo Júnior, contou que existem outras obras similares em construção. “Com essa, são mais de 100 encostas já entregues em todo o estado. Temos mais 34 em andamento, sendo 22 em Salvador”, disse.

Ele estava acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do presidente da Conder, José Trindade. O grupo visitou também o Complexo de Delegacias (1º Cedep; 2º Gemacau/Ceccor-LD, CCF; 3º Correpol e Gerc), que vai ficar nos prédios da antiga Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), no Ogunjá.

O investimento é de R$ 10 milhões e serão usados para reforma das instalações elétricas internas e externas, e instalações hidrossanitárias. Será realizado também o levante de alvenaria, instalado o contrapiso, o piso de alta resistência e a cobertura.