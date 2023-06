Nova estação de metrô entra em operação nesta quarta-feira em Salvador

A estação de metrô Campinas, na Brasilgás, vai entrar em operação nesta quarta-feira (14), a partir de 12h. Nas próximas semanas, ela vai funcionar de maneira assistida, o que significa que as passagens serão gratuitas, mas a viagem será apenas da Brasilgás até Pirajá. Ao chegar em Pirajá, o passageiro terá que desembarcar. Esse procedimento, chamado de carrossel, vai continuar por algumas semanas.

O novo trajeto terá mais cinco quilômetros, ampliando os atuais 33km do metrô, em operação, para 38km. Inaugurado em 2015, o Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, composto pelas Linhas 1 e 2, já conta com 20 estações em operação plena, oito terminais de integração e um complexo de manutenção. Conectado ao Aeroporto Internacional da capital, o metrô transporta em média 350 mil usuários, por dia. Desde o início das operações, já transportou cerca de 540 milhões de pessoas.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou o Centro de Controle Operacional da CCR, no Calabetão, para conhecer os detalhes do sistema de metrô da cidade, no início da manhã. Ele destacou as vantagens da nova estação.

"É um trabalho de qualidade pela mobilidade Salvador, isso influencia na região metropolitana, e já temos quase meio milhão de pessoas transportadas. Daqui a mais ou menos um mês vamos chegar a Águas Claras, com mais R$ 200 milhões de investimentos. Vamos estar comprometidos sempre com a mobilidade".

A próxima estação a ser inaugurada será Águas Claras/Cajazeiras, localizada na confluência da Av. 29 de Março com a BR-324, juntamente com um Terminal de Integração de Ônibus Urbano e Metropolitano.