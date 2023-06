Nova estação vai incluir mais 15 mil passageiros no sistema de metrô

A estação de metrô Campinas, na Brasilgás, entrou em operação nesta quarta-feira (14), e deve atrair mais 15 mil passageiros por dia para o sistema metroviário de Salvador. A estimativa é da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema há nove anos. Atualmente são 350 mil pessoas transportadas todos os dias. A última estação, em Águas Claras, está prevista para ser entregue em julho, e deve atrair mais 30 mil usuários.

Nas próximas semanas, a Estação Campinas vai funcionar de maneira assistida, o que significa que as passagens serão gratuitas, mas a viagem será apenas da Brasilgás até Pirajá. Ao chegar na Estação Pirajá, o passageiro terá que desembarcar. Se quiser seguir viagem no metrô, ele terá que pagar pelo bilhete e trocar de trem. Esse procedimento, chamado de carrossel, vai continuar por algumas semanas enquanto a empresa monitora o novo trecho e faz ajustes necessários.

Nesta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e uma comitiva formada por secretários e parlamentares visitou as instalações da CCR Metrô Bahia, no Calabetão. Eles estiveram no Centro de Controle Operacional (CCO), considerada a sala de inteligência da empresa, onde os 33 km de trilhos, as 20 estações e os oito terminais de integração, distribuídos nas duas linhas do metrô, são monitorados através de 2 mil câmeras e sistemas inteligentes de segurança. Inaugurado em 2014, o metrô completa 9 anos em operação esta semana.

“Estamos fazendo a entrega de um equipamento muito importante. Podemos falar dos R$ 5,8 bilhões de investimentos ao longo desse período, mas para fazer uma conta mais fácil são pouco mais de meio bilhão, 540 milhões de pessoas que ao longo desse tempo utilizaram o metrô. Estamos falando de movimentação da economia, no setor imobiliário, de negócios e de lazer. Facilita a vida das pessoas e é qualidade de vida”, afirmou.

O investimento na nova estação foi de R$ 214,4 milhões. A estrutura conta com três pavimentos, cinco escadas rolantes e três elevadores, salas técnicas de sinalização, telecomunicação, gerador, baterias e subestação auxiliar, primeiros socorros, almoxarifado, vestiário, transmissão de dados e bicicletário.

Jerônimo voltou a falar na possibilidade de uma linha metroviária ligando Salvador ao município de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. “Na segunda-feira (19), nossas equipes do Governo do Estado sentarão com a CCR para viabilizar um plano para a execução de projeto de estudos para que Salvador e Feira possam ter um sistema de transporte coletivo com conforto e segurança”, afirmou.

Extensão

O trajeto da Estação Pirajá até a Estação Campinas é de cerca de 1,5 km, mas os trilhos devem ser ampliados em 5 km quando a Estação de Águas Claras for entregue, em julho. A estimativa é de que o sistema receba de 40 a 50 mil usuários com a entregas de Campinas e Águas Claras. Já a nova Rodoviária está prevista para ser inaugurada até o início de 2024. O presidente da CCR Metrô Bahia, André Costa, participou do evento.

“Estamos muitos felizes com os esses nove anos de operação do metrô no Estado da Bahia. Essa estação vai atender, com 1,5 km, uma região que antes precisava se deslocar de ônibus até Pirajá para pegar o metrô e fazer uma jornada mais rápida. Agora, ela já pode fazer isso desde Campinas, uma jornada com conforto, segurança e rapidez”, disse.

O horário de funcionamento é o mesmo das outras estações, das 5 às 0h. O presidente contou que está conversando com o governo sobre a possibilidade de expandir as linhas para Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, e para o Campo Grande, em Salvador. A comitiva fez o translado de metrô de Pirajá até Campinas, e o caminho inverso. A movimentação atraiu a atenção dos passageiros que usavam o serviço. A diarista Márcia Souza, 44 anos, ficou animada.

“Da minha casa é possível ir andando até a nova estação, então, vou fazer isso. Pego direto e desço na Lapa. Espero que o período de teste não demore muito, porque fazer baldeação é cansativo. Toda vez que eu passava pela estação [Campinas] via os operários trabalhando e ficava curiosa para saber como é por dentro. Ela é muito alta”, contou.

Durante a visita, o vice-presidente de Governança, Riscos e Compliance da CCR, Pedro Sutter, anunciou que a empresa vai doar três toneladas de alimentos para o programa Bahia Sem Fome, do governo do estado. O grupo feminino de percussão Banda Didá animou a festa.

Economia de tempo

Durante a visita da comitiva à sede da CCR Metrô Bahia a superintendente de Sustentabilidade da empresa, Onara Lima, apresentou estudos que afirmam que a economia de tempo gerada com uso do metrô equivale a 18 dias por ano na vida dos usuários. É o tempo que ele não precisou perder no ponto de ônibus ou parado no congestionamento.

“Além disso, houve redução de emissão de 45 mil toneladas de gases do efeito estufa. A partir do momento em que as pessoas estão usando um transporte sobre trilhos elas deixam de usar outros modais mais poluentes. Se não tivesse o metrô essas pessoas estariam utilizando ônibus, que normalmente são movidos a diesel, ou veículo próprio, e foram essas emissões que a gente calculou como emissões evitadas”, explicou.

Ela citou outras medidas de objetivo sustentável além da economia de baixo carbono, como a reutilização de água na lavagem dos equipamentos, comunicação e relatórios com metas de sustentabilidade.