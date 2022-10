Nova estrutura de escola em tempo integral em Paripe é inaugurada

As novas instalações do Colégio Estadual de Tempo Integral Barros Barreto, no bairro de Paripe, em Salvador, foram inauguradas nesta segunda-feira (24).

Segundo o governo estadual, foram investidos R$ 19,5 milhões por meio das secretarias estaduais da Educação (SEC) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Conder. O governador Rui Costa participou da solenidade de inauguração na manhã de hoje.

A nova estrutura tem 24 salas de aula, biblioteca, laboratórios de ciências, auditório e um amplo refeitório com capacidade para 144 lugares, no qual serão fornecidos café da manhã, almoço e jantar. A unidade terá também salas para fins específicos como aulas de dança, vivências corporais e leitura — com espaço digital, além de uma piscina semiolímpica, com vestiários, e campo de futebol society.

A escola vai receber 1200 estudantes. Além do ensino médio, o local também terá cursos profissionalizantes. O secretário Danilo Melo explicou que serão implantadas formações técnicas em Edificações, Turismo, Gastronomia e Administração. “É uma comunidade que precisa muito dessa qualificação e a escola pública do ensino médio se organiza para oferecer”, disse.

Sustentabilidade e acessibilidade

O projeto arquitetônico traz soluções técnicas de sustentabilidade, incluindo o uso de energia fotovoltaica e abrigo de resíduos planejado para a coleta seletiva de lixo. Além disso, a unidade foi projetada para acessibilidade, com rampas e banheiros para pessoas com deficiência.