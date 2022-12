Nova etapa de empreendimento em Imbassaí tem VGV de R$ 90 milhões

Parte 2

Após o sucesso de vendas do Imbassaí Privilege, em fase final de construção, a JMJ Empreendimentos está lançando o segundo residencial clube na região, perto do rio que corta a região e Lagoa Jauara. A expectativa é de um volume geral de vendas (VGV) de R$ 90 milhões numa das regiões mais buscadas no mercado imobiliário baiano atualmente. “O primeiro empreendimento foi um grande sucesso de vendas e já está quase pronto, com poucas unidades à venda”, diz o diretor da JMJ Empreendimentos, Mário Piva Filho. O início das obras está previsto para maio de 2023 e a reserva das unidades já está sendo realizada.

Fórmula de sucesso

Com área total acima de 32 mil metros quadrados, o Privilege 2 terá 92 unidades. O estacionamento terá 2 e 4 vagas por unidade, sendo 248 para moradores, 30 vagas para visitantes e 2 para carros elétricos. Haverá também um bicicletário com 40 vagas. “Este segundo empreendimento tem a fórmula de sucesso do primeiro. Está localizado no paraíso chamado Imbassaí, com toda sua beleza natural, 10km de praias virgens, um rio bem preservado, a Lagoa Jauara, pista litorânea até Praia do Forte e um vilarejo com toda a infraestrutura de serviço, como restaurantes, farmácias, posto médico, escola e um povo acolhedor”, declara Mário Piva.

Dia da mineração

O aniversário de 50 anos da CBPM comemorado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na próxima segunda-feira, a partir das 10h. Na oportunidade, será entregue o prêmio CBPM de Mineração 2022. A empresa do ano, escolhida através de votação por empresas do setor, é a Largo. E a personalidade do ano é Paulo Misk, presidente da Largo e do Sindimiba, que representa as empresas do setor mineral na Bahia. Desde 2019, o Prêmio CBPM já homenageou grandes nomes do setor. Em seu primeiro ano, o destaque foi para a Ferbasa (Companhia de Ferro Ligas da Bahia) e o empresário e fundador da empresa, José Corgosinho de Carvalho Filho. Em 2020, as premiações foram para a Mineração Caraíba, atual Ero Brasil Caraíba, e seu então diretor Manoel Valério. Já em 2021 os vencedores foram a Yamana Gold, e como personalidade do ano, o eleito foi Sandro Magalhães, vice-presidente da Yamana Gold.

Novas operações

O Salvador Shopping conclui o ano de 2022, quando completa 15 anos de operação com 30 novidades no mix de lojas, com destaque para marcas como as exclusivas na Bahia: Tania Bulhões, Nespresso, Decathlon. Nas últimas semanas, o mall recebeu seis novas lojas: Pecorino Bar & Trattoria (gastronomia), Nati Vozza (vestuário feminino), Morana (acessórios), Diesel (moda masculina), Simple Organic (cosméticos naturais) e Ashua (moda). Nos próximos dias estão previstas as aberturas da Madeira Madeira (artigos para o lar), Taco (moda feminina e masculina) e Ki Mukeka (culinária local), totalizando a abertura de mais de 30 operações em 2022. Para o próximo ano, o empreendimento prevê outros anúncios que serão divulgados em breve.

Nova unidade

O Grupo Cazolla expandiu sua atuação em novembro, com mais uma unidade da Cazollita na Praça de Alimentação do Shopping Barra, no início do mês. Com a abertura dessa unidade, a marca soma 4 estabelecimentos, incluindo o Cazollita do Salvador Shopping e os restaurantes Cazolla, na Av. Paulo VI e no Shopping Paralela. A expectativa para 2023 é de abertura de mais duas unidades na capital baiana. O novo investimento da marca gerou 14 vagas diretas de emprego, 7 delas mantidas, na verdade, da operação que funcionava antes no mesmo ponto.