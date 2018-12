Nova etapa do Pelourinho Dia e Noite será lançada nesta quinta-feira (13)

A movimentação multicultural no verão do Centro Histórico já entrou em clima de contagem regressiva para começar. O motivo é que nesta quinta-feira (13), o prefeito ACM Neto lança a nova etapa do projeto Pelourinho Dia e Noite, às 17h30, na Catedral Basílica Primacial São Salvador, no Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho. A expectativa é que até fevereiro de 2019, sejam realizados 127 eventos artísticos em forma de concertos, teatro musical de rua, desfiles percussivos, rodas de samba e de capoeira e shows intimistas. Todas as atividades serão abertas ao público e gratuitas.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), por meio da Diretoria de Gestão do Centro Histórico, o projeto envolverá mais de 500 profissionais nas ações realizadas. Na semana de estreia, será promovida uma programação intensa e diversificada para que baianos e turistas possam viver um final de ano repleto de arte no Centro Histórico. A expectativa de público durante os três meses de projeto é de 40 mil pessoas.

Entre as atrações do Pelourinho Dia e Noite, estão os ensaios abertos das orquestras do Polo de Orquestras do Pelô (Popelô); shows na Cruz do Pascoal; apresentações de grupos de samba, no Viradão do Samba, e de bandas percussivas, no República dos Tambores; o Circuito Jorge Amado, com o Polo de Teatro Itinerante da Bahia (Poti); e rodas de capoeira, no Capoeira sou Eu. Toda a programação será detalhada nesta quinta-feira (13), às 17h30.