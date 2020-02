Nova exposição no MAM retrata olhar de 30 fotógrafos sobre Salvador e Bahia

Salvador e a Bahia são fonte de inspiração para a mostra coletiva que reúne 30 fotógrafos e artistas plásticos e será aberta hoje, às 19h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A exposição fotográfica é dividida em duas temáticas: Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos e Cores, Amores, Recantos... Bahia.

Além de exaltar as belezas e tradições do nosso estado, a mostra homenageia a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), criadora do museu. A coletiva é uma realização dos fotógrafos Giácomo Mancini, Reinaldo Giarola e Tarciso Albuquerque, e da Imagebox, grupo que reúne sete fotógrafos que moram na Bahia.

Na Capela, estará a exposição Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos, com imagens que mostram o cotidiano do baiano que Lina conheceu quando chegou a Salvador, em 1958. Entre elas, baianas, puxadas de rede, rodas de capoeira e outras que fazem parte da cultura brasileira.

Já o Casarão recebe a Cores, Amores, Recantos... Bahia. “Do litoral ao sertão, da chapada ao cerrado. A Bahia é múltipla, é bela, tem cores e encantos que são próprios. A gente, a cultura, os costumes, o trabalho. As obras mostram essa diversidade maravilhosa que torna a Bahia tão única”, resume Giácomo. Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno).

Serviço: Visitação gratuita até 30/03, de ter a sex (13h às 18h) e sáb e dom (14h às 18h).