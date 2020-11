Nova fase do The Voice terá show dos jurados cantando Alceu Valença

Terminaram as “Audições às Cegas” e os times de Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló já estão completos. Os 64 candidatos aprovados para o ‘The Voice Brasil’ deste ano agora seguem para a fase de “Batalhas”, que começa nesta quinta (5).



Nesta etapa, os técnicos dividem seus times em duplas, com integrantes que cantam juntos uma mesma música. A cada show, um participante é escolhido como o vencedor do duelo pelo técnico do time e avança na competição. O outro candidato fica disponível para o “Peguei” - se resgatado por outro técnico, segue no programa em um novo time; caso contrário, deixa o reality. O botão de bloqueio também pode ser usado durante as “Batalhas”, tirando o time rival da disputa pelo candidato disponível para resgate. Além das apresentações dos competidores, a noite de estreia da nova fase tem uma performance especial dos técnicos com um dos sucessos de Alceu Valença.



E em sua última noite, a fase de “Audições às Cegas” aprovou 11 talentos. Conheça cada um deles:



Amanda Coronha (26 anos, Rio de Janeiro/RJ)

A carioca já exerce a profissão de cantora. No último ano, gravou seu primeiro EP e também já tem gravados quatro clipes, além de uma música junto com o cantor Gabriel O Pensador, com quem já se apresentou no Lollapalooza e no ‘Domingão do Faustão’. Aos 16 anos, morando nos Estados Unidos, começou a publicar os primeiros vídeos cantando covers na internet. De volta ao Brasil, tentou cursar a faculdade de Direito, mas não conseguiu. Na mesma época, foi convidada para gravar um disco e essa foi sua deixa para voltar ao mundo da música. Também tem experimentado a composição. Cantando “Wicked Game”, de Chris Isaak, virou todas as cadeiras e escolheu ingressar no Time Brown.



Luana Granai (24 anos, Jaú/SP)

Luana sempre gostou de cantar, inspirada pelo ambiente de muita música no qual seus pais a criaram. Nunca fez aulas de canto, mas começou a exercer seu talento na igreja. Somente aos 23 anos, após uma separação, viu a possibilidade de transformar o hobby em uma profissão. Foi quando começou a fazer seus primeiros shows em barzinhos. Ainda não consegue viver apenas da música – também é cabeleireira –, mas enxerga no programa uma oportunidade de alavancar a carreira de cantora. No seu repertório entra MPB e Pop Rock nacional e internacional. Com a música “Flamingos”, de Baco Exu do Blues, foi aprovada pelos quatro técnicos e optou pelo time de Lulu Santos.



Carlos Júnior (30 anos, São Paulo/SP)

Mineiro e morador de São Paulo, Carlos entrou no mundo da música aos cinco anos, com aulas de teclado. Durante todo o período escolar fez parte de um coro com o qual viajou para muitas cidades do Brasil e fez uma turnê pela Europa, em 2001. Saiu Técnico em Música, aos 17 anos, do conservatório em que estudou, mas desde os 15 também já se apresentava em casamentos e eventos sociais. Na faculdade cursou Música e, em 2012, na conclusão do curso, foi aprovado para ingressar na montagem do espetáculo “O Rei Leão”. Após dois anos de temporada, retomou as apresentações em eventos sociais e corporativos e começou a dar aulas. Mais recentemente, fez a direção musical do espetáculo “Godspell”. A música escolhida para a audição no programa foi “Final de tarde”, de Péricles, e rendeu a aprovação de Carlinhos Brown.



Ana Canhoto (26 anos, Bebedouro/SP)

Aos nove anos, Ana ingressou nas aulas de piano e flauta doce, seu primeiro contato com a música. Aos 13, começou a cantar em casamentos, o que faz até hoje. A ligação artística também está na dança: fez ballet clássico e jazz durante quatro anos. Há dois anos dá aulas de técnica vocal e, hoje, também canta em eventos e faz backing vocal para um estúdio. Em 2018, postou um vídeo de dublagem na internet e chamou a atenção de um estúdio de sua cidade. O primeiro trabalho como dubladora foi com cinco músicas de uma animação da Romênia. Sua apresentação de “Scarborough fair”, de Aurora, rendeu vaga no Time Teló.



Stanya (27 anos, Cuiabá/MT)

A cuiabana começou a cantar na igreja, aos sete anos. Aos 13, ingressou nas aulas de canto, idade em que também começou a participar dos primeiros concursos e festivais. Aos 16 anos, começou a cantar profissionalmente em casamentos e se mudou para Goiânia, onde viveu da música durante quatro anos, antes de voltar à sua cidade natal. Teve uma dupla musical que durou apenas um ano e meio. Atualmente, vive inteiramente de música, com apresentação em cerimônias ao lado do noivo saxofonista e em restaurantes e eventos. Já se apresentou ao lado de artistas como Leo Chaves e Alexandre Pires, e abriu um show de Felipe Araujo. Com “Dance Monkey”, de Tones and I, foi aprovada para o ‘The Voice Brasil’ por todos os técnicos e escolheu o Time IZA.



Daniel Ribeiro (37 anos, Belo Horizonte/MG)

Ainda pequeno, Daniel acompanhava a mãe, que é cantora profissional e professora de violão, em shows. Aos nove anos, começou a cantar junto com ela as primeiras canções. Com 14 montou seu primeiro grupo de pagode e passou a se apresentar em festas, escolas e casas de show. Assim foi durante seis anos. Depois, formou um grupo de Pop Rock que durou oito anos e tocava covers e composições autorais. Hoje, já tem 16 músicas registradas. Com o fim da banda, deu início à carreira solo e, em 2016, criou um bloco de carnaval com o qual se apresenta até hoje. No ‘The Voice’, cantando “Change the world”, de Eric Clapton, Daniel virou as cadeiras de Lulu, Brown e Teló e garantiu vaga no time de Lulu Santos.



Luiza Cruz (26 anos, Belo Horizonte/MG)

Atriz, cantora e compositora, Luiza tem uma história com a música que começou há mais de 15 anos. Aos dez anos já inventava letras e melodias. Aos 14, compôs uma canção para enfrentar o luto do avô e, desde então, não parou mais de escrever. No ano seguinte, começou a trabalhar como modelo e, ao todo, passou 12 anos na profissão e afastada da música. Depois de deixar a carreira, decidiu se dedicar às composições e, mais tarde, aos vídeos cantando que postava na internet. Também já atuou em um curta metragem e cantou em um desfile de moda. A performance da música “Não existe amor em SP”, de Criolo, deu a ela uma das vagas do Time Teló.



Madina Lyve (31 anos, Salvador/BA)

De família musical, Madina gravou seu primeiro CD com apenas dez anos de idade. Aos 12, se apresentou pela primeira vez em um programa de TV e, depois disso, começou a fazer shows em micaretas da Bahia. Sua carreira como “artista mirim” durou até os 16 anos. Mais tarde, enquanto cursava Biologia, também integrou sua primeira banda. Fez mestrado em Biotecnologia e começou a estudar Farmácia, mas resolveu abandonar o curso para se dedicar à música. Há quatro anos canta em bares e eventos de Salvador. Também é compositora. Com uma apresentação de “O meu amor”, de Chico Buarque, foi aprovada por Teló e Brown e entrou para o reality musical no Time Brown.



Ed Souza (24 anos, Santo Antônio do Jacinto/MG)

Aos 13 anos, Ed participou de um show de calouros de sua cidade, cantou uma música gospel e ficou em segundo lugar. Com a visibilidade surgiram os primeiros convites para se apresentar em igrejas. Mais tarde, conheceu um amigo que propôs fazer com ela os primeiros shows voz e violão em barzinhos. Aos 20 anos, conheceu a esposa, também cantora, e com ela se mudou de cidade. Para custear a nova vida, fez um curso de barbeira. Juntas abriram uma barbearia e começaram a se apresentar na noite. Com a pandemia, precisou fechar o estabelecimento e retornar à cidade natal. Ed escolheu cantar “Segredos”, de Frejat, nas “Audições às cegas” e foi aprovada por Lulu Santos, IZA e Teló. Ficou com o Time Lulu.



Gabi Porto (30 anos, Rio de Janeiro/RJ)

Gabi cresceu cercada por música: neta de uma cantora de rádio e com mãe e primo também cantores. Há nove anos começou a estudar teatro musical. Participou de montagens como “Beatles num céu de diamantes”, “Ordinary Days”, “Milton Nascimento, Nada será como antes” e “Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte”. Como dubladora é a voz cantada da princesa Ana, do filme “Frozen”. Também tem um duo com uma amiga, com o qual faz apresentações cantando música brasileira, e está montando repertório para um projeto solo. Com “Flutua”, de Johnny Hooker, virou as cadeiras de Teló e IZA e ingressou no Time IZA.



Larissa Vitorino (39 anos, Brasília/DF)

Natural de Ituitaba, em Minas Gerais, mas moradora de Brasília, Larissa entrou na música com aulas de violão, aos cinco anos. Sempre tocou e, na infância, também cantava na igreja. Aos nove anos ingressou em um conservatório de música e dois anos depois se apresentou em seu primeiro carnaval. Participou de várias bandas cantando Axé, Pagode, Samba e MPB. Também teve um grupo de música eletrônica. Deu aulas de música até 2019 e escreveu 12 livros didáticos sobre história da música e análises musicais. Hoje tem uma banda de Pop Eletrônico e também se apresenta com shows voz e violão em bares de Brasília. A apresentação da música “Quero ser feliz também”, de Natiruts, garantiu sua vaga no Time Teló.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert, com Jeniffer Nascimento nos bastidores. O reality vai ao ar às terças e quintas, após ‘A força do querer’, na TV Globo, e às quartas e sextas, no Multishow.