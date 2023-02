Nova Iguaçu x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória visita o Nova Iguaçu, na tarde desta quarta-feira (1º), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Sem a vaga para a próxima edição garantida, após a quinta eliminação seguida no Campeonato Baiano, o Leão precisa fazer bonito para não piorar ainda mais uma temporada que começou ruim.

A disputa será em partida única, e o rubro-negro, por estar melhor posicionado no ranking de clubes da CBF, atua fora de casa, mas com a vantagem do empate. Quem avançar terá pela frente o Nova Mutum-MT, que eliminou o Londrina. Veja os detalhes do jogo:

Transmissão:

A partida acontece no estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, às 15h30. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações:

Nova Iguaçu: Max, Léo Fernandes, Michel, Matheus Alves e Bruninho; Marquinhos Macaé, Paulo Henrique e Ícaro; Ewerton, Breno e Andrey. Técnico: Carlos Vitor.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Eduardo, Diego Torres; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Jefferson Ferreira de Moraes. Ele será auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence (trio de Goiás).