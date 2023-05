Nova ligação da Estrada do Curralinho já pode ser usada no Stiep

A nova ligação entre a Estrada do Curralinho e a Avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro do Stiep, em Salvador, foi inaugurada nesta terça-feira (16). A Rua Granja Marazul recebeu asfalto, calçada, iluminação, nova encosta e obras de drenagem. Ela terá sentido único e já pode ser usada pelos motoristas.

Moradores lembraram que a região era de vegetação densa antes das intervenções e acreditam que as mudanças vão ajudar a desafogar o trânsito na região, principalmente no horário de pico. O investimento foi de R$ 4,4 milhões. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega da nova via e disse que a obra vai facilitar a vida dos moradores dessa área, que vive uma expansão.

“Teremos chegada de novos equipamentos que vão atrair mais pessoas para essa região e nós precisamos nos antecipar para trazer uma facilidade maior para os moradores chegarem a esse lugar. E quando a gente consegue oferecer um tempo de deslocamento menor a gente traz qualidade de vida, porque a pessoa pode sair um pouco mais tarde para trabalhar e chegar mais cedo em casa para aproveitar a família”, disse.

O prefeito também informou que novas intervenções viárias devem ser realizadas no bairro. “A gente vai testar um binário com a Rua Rodolpho Coelho Cavalcante para ficarem as duas em único sentido e melhorar o tráfego”, antecipou.

A Rua Granja Marazul tem cerca de 400 metros e é margeada por condomínios e terrenos baldios. Parte do espaço onde foi construída a via era particular. A estrada dá acesso a bares, restaurantes e a Lagoa dos Dinossauros. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, explicou que a prefeitura tem apostado nas conexões entre as grandes ruas e avenidas como estratégia para desafogar o trânsito e destacou os impactos da entrega no Stiep.

“Antes, as pessoas só tinham uma opção que era subir e descer pela Rua Rodolpho Coelho Cavalcante. Essa é uma região com muitos prédio e garagens, e esse entra e sai desacelera o trânsito e causa retenção. A via que estamos entregando é uma nova opção. A vida fica mais fácil. De 2021 para cá fizemos diversas conexões, pequenos trechos, mas com impactos importantes”, afirmou.

Moradores acompanharam a entrega, comemoraram o resultado, e cobraram outras intervenções no bairro. Estão em andamento também obras de requalificação da Estrada Curralinho e ligação entre a essa mesma via com a Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí.

A obra da Rua Granja Marazul envolveu a construção de quase 200 metros de via, projeto que também contou com a requalificação da Rua Rodolpho Coelho Cavalcante. O intuito é dar mais fluidez ao tráfego do entorno, eliminando gargalos e ampliando as opções de deslocamento. Na prática, a Granja Marazul é acesso, em mão única, para os motoristas que vêm da Estrada do Curralinho sentido Avenida Professor Manoel Ribeiro.