Nova linha do BRT já está em operação em Salvador; confira mudanças

Após a entrega da Estação Pituba, ocorrida na última sexta-feira (31), o BRT expandiu seu trecho de operação. Com isso, uma nova linha iniciou a operação na segunda-feira (3), ampliando o atendimento do modal até a região da orla.

A linha B2 circula diariamente com intervalos de até 13 minutos nos horários de pico da manhã e da tarde. A linha irá utilizar a via exclusiva até a estação Pituba e, de lá seguirá em faixa exclusiva, já sinalizada, pela Rua Rio Grande do Sul até a Avenida Octávio Mangabeira e retornando na Praça Nossa Senhora da Luz. De lá, os veículos sobem novamente para o Itaigara e voltam à via exclusiva.

Neste percurso, o veículo fará paradas em três pontos regulamentados para o embarque e desembarque dos usuários: nas imediações da APAE, na praça Belo Horizonte e na praça Nossa Senhora da Luz. Nestes pontos, o acesso ao BRT será feito exclusivamente através dos cartões do Salvador Card ou demais cartões de integração utilizados no sistema de transporte de Salvador.

Não haverá alterações na linha B1, que permanecerá circular apenas na via exclusiva, saindo da estação Rodoviária até a estação Pituba, de onde retorna. Os intervalos também permanecem os mesmos, três minutos nos horários de pico em dias úteis e de cinco a dez minutos nos finais de semana e feriados.

Faixa exclusiva

Todo o trecho expandido do BRT será feito em faixa exclusiva, devidamente sinalizada, tanto horizontal, com uma faixa azul na via, quanto vertical, com placas suspensas de sinalização. Por se tratar de uma faixa exclusiva para o transporte público, não será permitido aos demais veículos transitar pelo local.

A exceção é exclusivamente para aqueles que forem fazer uma conversão à direita, na rua Rio Grande do Sul, e à esquerda na rua Pernambuco, não sendo permitido trafegar na faixa exclusiva de forma contínua. Entretanto, assim como ocorreu no início da operação do modal, os condutores terão um período de adaptação, onde serão orientados por agentes de trânsito e transporte presentes no trecho quanto à proibição de trafegar na faixa exclusiva do BRT.

Novo horário

Com a entrega da última estação desta primeira etapa do BRT, o modal também irá ampliar seu horário de funcionamento. Desde esta segunda (3), os usuários poderão utilizar o BRT entre as 5h e as 22h, de segunda a domingo.

A ampliação do horário de funcionamento se deu de forma gradativa, de acordo com o aumento da demanda. Com o início da operação da linha estendida até a orla, o horário de funcionamento também foi ampliado.