Nova metodologia para ajudar negócios a planejarem o futuro 

O último trimestre do ano é, em particular, um período em que as empresas buscam se preparar para o novo ano que chega. Hora de planejar, definir estratégias executáveis, capazes de melhorar os resultados dos negócios de forma sustentável. Se planejar já é um grande desafio, uma tarefa ainda mais árdua é executar os planos e atingir as metas previstas. Foi pensando nisto que o estúdio de inovação Clara Idea traz ao Brasil o GPS CLARA, uma nova metodologia de construção de estratégia de negócio, fundamentada nas melhores práticas de Design Estratégico da IDEO, enriquecida com a experiência CLARA com o ambiente de negócios no Brasil.

Os eventos são gratuitos e serão facilitados pelo time CLARA, liderado pela fundadora e Head de Tecnologia e Inovação da Clara Idea Ana Pires (Foto: Divulgação)

O GPS CLARA será apresentado ao mercado no GPS Experience, um instigante jogo de estratégia que vai acontecer em dois formatos:

(1) Presencial, em parceria com o SEBRAE Bahia, dia 07 de novembro, das 14h às 17h, no inspirador espaço de coworking COLABORE, em Salvador/BA;

(2) Online, para aqueles que não podem comparecer presencialmente, dia 08 de novembro, das 14h às 17h, utilizando o Google MEET e a Plataforma MIRO.

Ambos os eventos são gratuitos e serão facilitados pelo time CLARA, liderado pela fundadora e Head de Tecnologia e Inovação da Clara Idea, Ana Pires: uma ótima oportunidade para exercitar o poder criativo da inteligência coletiva, orientada por uma ferramenta bem estruturada de inovação no pensamento estratégico da sua empresa.

O GPS Experience é uma breve experimentação do GPS Clara, uma metodologia que vai ajudar líderes e gestores a inovar na forma de construir rotas de diferenciação e crescimento sustentável para 2023.

“Com o GPS Clara, sua empresa constrói estratégias executáveis, fáceis de comunicar e compreender, desdobradas em projetos relevantes, capazes de engajar os colaboradores e fazer acontecer”, explica Ana Pires.

SERVIÇO:

GPS Experience

07/11 - Presencial - das 14h às 17h - Agência Sebraelab - COLABORE, Salvador/BA

08/11 - Online - das 14h às 17h - Google MEET +MIRO

Gratuito/ Vagas limitadas

Escolha um dos formatos do evento e participe!

Links de inscrição: https://www.sympla.com.br/gps-experience__1772922