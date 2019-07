Nova novela das 19h, Bom Sucesso estreia nesta segunda (29)

Verão 90 chegou ao fim na sexta-feira (26), na Globo, celebrando bons índices de audiência na faixa das 19h. No seu lugar, passa a ser exibida a partir desta segunda (29), Bom Sucesso, novela de Rosane Svartman e Paulo Halm e com direção artística de Luiz Henrique Rios. Com "Bom Sucesso", a emissora quebra uma prática que vinha mantendo há algum tempo: a de estrear as novelas das 7 às terças-feiras. Sobre a mudança, a Globo afirma apenas que "será na segunda-feira por uma estratégia de programação".

O estopim da nova trama é uma troca de exames médicos - e as consequências disso na vida de dois personagens centrais, Paloma (Grazi Massafera) e Alberto (Antonio Fagundes). Batalhadora, Paloma trabalha como costureira e cria sozinha seus três filhos. Moradora do bairro de Bonsucesso, no subúrbio do Rio, ela tem suas paixões, como frequentar a quadra da escola de samba local, a Unidos de Bom Sucesso, e a leitura. Para ela, os livros são capazes de transportá-la para os outros mundos.

Na outra ponta dessa história, está Alberto (Antonio Fagundes), dono da editora de livros Prado Monteiro, que enfrenta grave crise financeira. Rico e autoritário, ele é pai de Nana (Fabiula Nascimento) e Marcos (Romulo Estrela). Nana administra a editora enquanto seu irmão, um bon vivant, deixa tudo para trás e abre um bar em Búzios, no Rio.

O caminho de Paloma e Alberto vai se cruzar após a troca de exames dos dois. Alberto tem uma doença terminal, mas Paloma recebe seu exame por engano e acredita que terá apenas mais seis meses de vida. Ela sente, então, necessidade de viver intensamente os últimos dias que ela acha que lhe restam. E começa a colocar em prática tudo o que tem vontade, sem filtros: se despede de seu grande amor da juventude, Ramon (David Junior), que há quase 20 anos foi morar nos EUA, para se tornar jogador de basquete profissional, e com quem ela tem uma filha; destrói a vitrine da loja onde trabalha; fica bêbada e dá um show no trem da Central do Brasil; tem uma noite de amor com um desconhecido, Marcos, que, por coincidência, é filho de Alberto

Ao descobrir que o exame foi trocado, Paloma inicia uma jornada em busca de quem está com a doença terminal e chegar em Alberto. Os dois iniciam uma amizade. E a troca de experiências entre eles vai mudar suas vidas. Paloma faz Alberto redescobrir o prazer de viver. Já Alberto mostra a Paloma seu mundo, com novos horizontes.

O elenco da novela traz ainda nomes como Armando Babaioff, Ingrid Guimarães, Lúcio Mauro Filho, entre outros.