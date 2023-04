Nova Orquestra faz homenagem aos 30 anos da banda Backstreet Boys em concerto inédito

Nick, Brian, Kevin, AJ e Howie D. Quem tem mais de 30 anos de idade conhece de cor os nomes dos integrantes de uma das boybands mais famosas dos últimos tempos: Backstreet Boys. Em homenagem às três décadas do surgimento da banda pop americana, a Nova Orquestra sairá em turnê por quatro estados apresentando a turnê Everybody durante o mês de maio.

Sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra Eder Paolozzi, músicos do conjunto se unem a jovens músicos integrantes do Programa Vale Música para apresentar versões orquestradas de canções inesquecíveis como “Everybody”, “As long as you love me”, “Quit playing games” e “I want it that way”.

A turnê passará por quatro cidades e Salvador é uma delas, com apresentação no dia 17 de maio - após o Dia das Mães. A circulação da orquestra começa por Belo Horizonte, dia 14 de maio, com apresentação no Minascentro.

Em seguida, irá para o Rio de Janeiro, dia 15, no Teatro Casagrande, partindo depois para Salvador, dia 17, no Teatro Jorge Amado, e por último, Vitória, dia 18, no Sesc Glória.

Os concertos terão preços populares. A Nova Orquestra é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“Estamos muito felizes em tocar o repertório da boyband mais famosa do mundo, que completa 30 anos em 2023, e está mais ativa que nunca, lançando novo álbum e turnê. Vamos dar uma versão sinfônica ao repertório de sucesso da banda, que é bem variado no estilo, incorporando os aspectos musicais mais marcantes. Continuamos, assim, o lindo encontro da Nova Orquestra com os jovens músicos da Vale Música de todo Brasil, unindo gerações através da música”, comenta Éder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra.

O efetivo será formado por 35 participantes do programa Vale Música, sendo 24 do Moinho Cultural – Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e de Serra, no Espírito Santo, e mais 10 integrantes da Nova Orquestra, do Rio de Janeiro.

Essa é a quarta vez que a Nova Orquestra e o programa Vale Música lançam um projeto em parceria, sendo a terceira turnê pelo país.

Em outubro de 2022 foi realizado o concerto “Dias de Lutas, Dias de Glória”, com sucessos da banda Charlie Brown Jr, passando pelo Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul e São Luís, com apresentações esgotadas. Já em abril foi a vez de “Exagerado”, concerto em homenagem ao grande Cazuza, que passou por Rio, Espírito Santo, Belo Horizonte e Pará, igualmente esgotadas.