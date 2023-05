Nova Superintendente Regional do Trabalho tem histórico de defesa de trabalhadores na justiça

Nesta segunda-feira (8), a advogada trabalhista Fátima Freire foi nomeada nova Superintendente Regional do Trabalho na Bahia. Natural de Jequié, no sudoeste do estado, a advogada tem em seu currículo clientes como o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado da Bahia, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Salvador (Comerciários), o Sindicato dos Metalúrgicos de Simões Filho e o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed).

Atualmente, Freire é coordenadora do departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, cargo que ocupa desde 2003, e assessora jurídica da diretoria do mesmo sindicato. Também assume essas duas funções no Sindicato dos Trabalhadores em Supermercado de Salvador (SintraSuper) desde 2014.

“Me sinto muito honrada em fazer parte da equipe do ministro Luiz Marinho e do presidente Lula. Em parceria com outros órgãos da justiça, sindicatos trabalhistas, associações empresariais e outras organizações, voltaremos a valorizar o trabalho, que sofreu muito com o governo anterior. Inclusive, foi o único governo sem um ministério do trabalho, desde que foi criado por Getúlio Vargas”, declara Freire.

A Superintendência Regional do Trabalho da Bahia representa, a nível estadual, o Ministério do Trabalho. O órgão é responsável por executar, supervisionar e monitorar ações relacionadas a políticas públicas de trabalho e emprego, além de fomentar o trabalho, emprego e renda nos estados.

Para seu mandato, Fátima visa trabalhar alinhada à nova gestão federal. “Pretendo somar esforços para que possamos atingir os objetivos estipulados pelo Governo Federal, de valorização do salário mínimo, do primeiro emprego e das condições trabalhistas, intensificando o combate ao trabalho escravo, infantil e insalubre. Vamos buscar também mais protagonismo na mediação de conflitos trabalhistas para garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras”, diz a nova superintendente.