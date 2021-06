Nova temporada de Sessão de Terapia estreia no Globoplay

Rodrigo Santoro, 45, está pronto para enfrentar o divã. O ator, que se divide entre a carreira internacional e os trabalhos no Brasil, será um psicólogo na quinta temporada de Sessão de Terapia, que estreia nesta sexta-feira (4) no Globoplay.

Na trama, seu personagem, Davi, será o responsável por supervisar o protagonista, Caio Barone (Selton Mello). Trata-se de um profissional especializado nos cuidados com a saúde mental infantil, mas que também atende pessoas de outras idades. "Ele trabalha na maior parte do tempo com crianças, mas também atende adultos e humaniza muito a relação entre terapeuta e paciente", explica Santoro, que é amigo de Selton Mello há três décadas, quando se encontraram na novela Olho no Olho, de 1993.

Os personagens marcam o reencontro dos dois atores na frente das câmeras após cerca de 13 anos. Eles fizeram juntos o filme Os Desafinados (2008), de Walter Lima Jr. "Eu e Selton construímos uma amizade muito sólida até hoje", afirma Santoro. "Temos muita coisa em comum. A pandemia nos permitiu que ele fizesse, porque estava aqui, perto da família. Foi um encontro lindo com ele, que também faz terapia e sabe da importância dela", devolve Selton.

Rodrigo Santoro interpreta o terapeuta do personagem de Selton Mello nesta quinta temporada (divulgação)

Santoro diz que conversou com diversos psicólogos enquanto estava se preparando para viver Davi. "Ele é o resultado de várias conversas que tive durante o processo de pesquisa", afirma. "Achei importante conversar com diferentes terapeutas para entender um pouco que tipo de terapeuta seria o Davi. Quando o Selton me fez o convite, fez muito sentido porque mais do que nunca nós precisamos falar de saúde mental por tudo que a gente está vivendo e por toda sua abrangência", acrescenta. "Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos terapeutas porque é um exercício de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender, de escutar."

Novos pacientes no divã

Os novos pacientes que Caio atenderá durante a semana são: Manu, interpretada por Letícia Colin; Tony, personagem de Christian Malheiros; Giovana, vivida por Luana Xavie; e Lidia, interpretada por Miwa Yanagizawa. Além deles, o irmão de Selton, Danton Mello, participa da nova temporada.

"Foi um belo encontro com o Dalton. Nunca trabalhamos juntos na TV antes e ainda bem que nós fizemos isso, por nós mesmos. Foi emocionante atuar com ele e tem um espelhamento desse encontro com o Santoro também, que é meu amigo. O público se emociona com o episódio, mas, ao mesmo tempo, fica viajando com o fato dos dois irmãos estarem finalmente juntos", disse Selton.