Nova temporada do Bailinho de Quinta terá Magary Lord e Baby do Brasil

O Bailinho de Quinta já tem data para colocar o bloco na rua mais uma vez. Será no final de outubro, mais especificamente no dia 22, a partir das 17h.

O Bailinho quer garantir a folia com o retorno de sua festa dançante e colorida, que nesta edição terá Magary Lord como atração convidada e a participação especial de Baby do Brasil.

A festa acontece no Pátio São Joaquim, na Calçada, e os ingressos custam R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia), já à venda no Sympla.

Com mais de 200 anos de história, o Pátio São Joaquim é uma estrutura tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O espaço é amplo e arborizado, ideal para a energia dançante do Bailinho.

No repertório do grupo, músicas de Duda Beat, Moraes Moreira, Timbalada e Vanessa da Mata se misturam com marchinhas clássicas como “Aurora”, “A Filha da Chiquita Bacana” e “Balança o Saco” para celebrar o carnaval de todas as épocas em qualquer época do ano.