Nova temporada do The Voice Kids estreia neste domingo (6)

Todo grande artista já foi uma criança sonhadora. E a promoção desse encontro é o que move a sexta edição do The Voice Kids, que estreia domingo (6), após Temperatura Máxima. Do outro lado do palco estão os técnicos Michel Teló (pentacampeão do The Voice Brasil), Carlinhos Brown (que faturou a última disputa do Kids) e a estreante e não menos poderosa Gaby Amarantos. Márcio Garcia assume a apresentação dos talentos e Thalita Rebouças segue acompanhando os bastidores.

"Eu quero ser uma tia Gaby, bem parceira, que troca, que dá dicas importantes. E também que é amorosa, um colo quando eles precisarem, mas que está ali sempre querendo tirar deles o melhor. Quero mostrar para eles que a coisa mais importante na música é ser livre. Assim como muitos deles, o meu maior sonho de criança era que as pessoas tivessem acesso à minha música em todos os lugares”, analisa Gaby Amarantos.

Esse reencontro com a criança interior também entusiasma Michel Teló. Acostumado a lidar com as aspirações mais profissionais dos candidatos adultos no The Voice Brasil, o cantor se reconhece nas expectativas genuínas de quem está começando: “Eu sempre tive essa vontade de estar no palco, emocionando as pessoas e levando a alegria da nossa arte. Tive quando criança, e continuo tendo, um amor pela música”.



Carlinhos Brown, técnico de Kauê Penna, que se sagrou vencedor da edição passada, explica que, mais do que guiar quem se apresenta, é importante se deixar conduzir para fazer do programa um lugar de construção coletiva que é um alento diante do contexto atual: “Estar com as crianças nos traz possibilidades de novos olhares sobre o mundo. São muitas emoções envolvidas, e as crianças são grandes mestres. O programa em si é um lugar de muitos aprendizados, pelas trocas entre os técnicos e toda equipe que faz tudo ali acontecer. As parcerias nos ensinam muito, vamos construindo redes de solidariedade. Tudo isso vai também nos ajudando a ter mais esperança por tempos melhores”.

Experiência de pai tem seu lugar

Fora das cadeiras mais famosas do Brasil também tem novidade. Márcio Garcia, que assume o comando da atração, reencontra o público infanto-juvenil que ele cativou nos tempos de Gente Inocente, de 2000. Desde então, além de ganhar experiência como apresentador, passando por atrações como Tamanho Família, a paternidade também lhe conferiu ainda mais tato com os pequenos: “Aprendi muito durante o ‘Gente Inocente’ e também na vida, criando quatro filhos. Eu hoje tenho filhos de 7, 12, 15 e 17 anos. É muito aprendizado, principalmente o de escutar. Eu sou de uma geração em que os pais não ouviam muito os filhos. Hoje, por razões óbvias, a gente escuta cada vez mais”.

Por conta dos protocolos de segurança com a pandemia, cada candidato só pode ser acompanhado por um membro de sua família, mas um link da apresentação é disponibilizado para que o restante não perca nenhum detalhe de casa. A missão de acalmar o coração de quem está presente nos Estúdios Globo e dos parentes que entram de forma remota segue aos cuidados de Thalita Rebouças. O talento dela para o amoroso ofício vem de mais de 20 anos escrevendo livros para o público infantojuvenil: “Naquele espaço, eu já vivi episódios maravilhosos. Teve pai que quase esmagou minha mão, mãe que me pegou no colo, pai que dançou comigo quando a filha passou de fase. É muito divertido”.

A nova temporada do The Voice Kids chega, pela primeira vez, às telas do Gloob. A estreia no canal infantil acontece no dia 11 de junho, às 22h. Por lá, o reality musical vai ao ar toda sexta-feira, após a exibição de domingo da TV Globo.