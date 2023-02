Nova temporada do Umbu Podcast estreia com Luana Assiz e Luana Souza

A sexta temporada do Umbu Podcast estreia nesta terça-feira (28), com duas jornalistas como entrevistadas: Luana Assiz e Luana Souza. Comandado pelas empreendedoras da comunicação Camilla França e Mirtes Santa Rosa, o programa vai receber artistas da música, teatro, literatura e comunicação de diferentes gerações, como Compadre Washington, Márcia Short, Manno Góes; Cássia Valle, Jorge Washington, João Pimenta e Edgar Abbehusen. Serão sete novos episódios disponíveis quinzenalmente, sempre às terças-feiras, nas principais plataformas de áudio e no canal do Youtube.

Os bastidores das gravações também podem ser acompanhados através do Instagram @umbupodcast. “O Umbu é o canal que criamos para podermos nos expressar livremente, sem papas na língua. A gente divide a nossa resenha com os convidados e ouvintes falando sobre diversos temas, mas sempre trazendo nossas experiências, o recorte social, de gênero e raça que nos atravessa e nos trouxe até aqui”, destacam as apresentadoras.

6ª Temporada do Umbu Podcast

Estreia 28 de fevereiro

Episódios novos quinzenalmente, às terças-feiras

Acompanhe em:

Instagram: @umbupodcast

Spotify: Umbu Podcast