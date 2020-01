Nova temporada para as peças de teatro

Depois de um tempo de “recesso” por causa das festa de fim de ano, os palcos de teatro de Salvador voltam a ficar movimentados.

Uma das estreias deste fim de semana é o monólogo Inferno, que tem a baiana Ana Paula Bouzas como protagonista e está no Teatro Sesi Rio Vermelho. Na peça, uma faxineira chamada Vânia coloca em cena histórias das suas relações com patrões. Recheado de ironia, o texto discute questões como invisibilidade, subserviência e privacidade. A direção é de Fábio Espírito Santo.

“A gente dá espaço pro ponto de vista de Vânia aparecer. Ela fala dela e dos patrões com visão crítica sobre o lugar que ela ocupa. Ela faz parte desse grupo de trabalhadores que está em nossa sociedade, erguida sobre pilares de escravidão e de base colonialista”, diz Ana Paula.

A protagonista atua numa área de apenas 2,4m x 2,4m no palco, o que imediatamente dá uma sensação claustrofóbica e pode remeter ao quarto de empregada a que nos acostumamos conhecer.

Comédia

Na Sala do Coro do TCA, outro monólogo está em cartaz: Aos 50, Quem Me Aguenta?, com Edvana Carvalho, que é autora do texto e que concorre ao Prêmio Braskem de Teatro como melhor atriz.

“Falo das minhas vivências e experiências nesses 50 anos. Falo do empoderamento da mulher negra, racismo. Falo sobre o enquadramento que querem dar as mulheres de 50 e a forma como os homens tratam as mulheres, principalmente as independentes”, diz Edvana sobre a comédia.

Inferno

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho (Rua Borges do Reis, 09, Rio Vermelho)

Horário: Sábados e domingos, até 9 de fevereiro

Ingresso: R$ 40 | R$ 20. Clube CORREIO: 50%

Aos 50, Quem Me Aguenta?

Local: Sala de Coro do TCA (Campo Grande)

Horário: Quinta a domingo, às 20h. Até dia 26

Ingresso: R$ 40 | R$ 20. Clube CORREIO: 40%

Veja outras indicações do CORREIO para este fim de semana



Na Rédea Curta

É Verão em Salvador e Mainha vai redobrar a vigilância sobre o filho Júnior. Os personagens que conquistaram o YouTube agora estão nos palcos de Salvador.

Local: Teatro Jorge Amado (Pituba)

Horário: Amanhã, 16h e domingo, 19h (até 16 de fevereiro)

Ingresso: R$ 40 | R$ 20





Vila ABCD

O espetáculo que tem canções criadas peça cantora e compositora Sandra Simões é um convite às crianças a mergulhar no universo da língua portuguesa.

Local: Teatro Módulo

Horário: 16h, domingo

Ingresso: R$ 40 | R$ 20





Que deus Sou Eu

Inspirado no livro sagrado Bhagavad Gita, conta o fabuloso encontro entre Krishna e Arjuna no campo de batalha.

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Horário: Sábados, 20h

Ingresso: R$ 50 | R$ 25 (Clube CORREIO: 40%)





Simplesmente Elas

Musical que passeia sobre o universo feminino e temas como envelhecimento, amor, maternidade, mercado de trabalho, sexo e empoderamento.

Local: Café Rubi

Horário: 20h30, sexta e sábado

Ingresso: R$ 60





A Bofetada

Clássico do besteirol baiano. Como é de costume, as novas manchetes do noticiário político-social-econômico brasileiro irão se misturar aos bordões que levam o público às

gargalhadas.

Local: Tetaro Isba (Ondina)

Horário: Sábados, 20h. Até 29 de fevereiro

Ingresso: R$ 50 | R$ 25 (clube CORREIO 49%)