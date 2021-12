Nova unidade do SAC é inaugurada no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

A nova unidade do SAC Lauro de Freitas foi inaugurada no Parque Shopping Bahia nesta sexta-feira (17). O posto traz como novidades os serviços do Procon e a vistoria de veículos realizada pela 4ª Regional de Trânsito (Retran). O atendimento à população começa neste sábado (18).

A nova unidade do SAC beneficia os mais de 200 mil habitantes de Lauro de Freitas, com infraestrutura acessível às pessoas com dificuldade de locomoção. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h, a partir de agendamento no SAC Digital.

De acordo com o superintendente do SAC, Flávio Barbosa, com a modificação para o Parque Shopping Bahia, o SAC Lauro de Freitas amplia a capacidade de atendimento. “Agora, a unidade terá condições de realizar cerca de 1,5 mil atendimentos por dia, 54,7% a mais que na unidade antiga”, afirmou.

Em uma estrutura nova, com 1,4 mil metros quadrados, o novo SAC Lauro de Freitas vai realizar todos os serviços que já oferecia, como emissão de RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e antecedentes criminais, além de atendimento para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Justiça (TJBA), Embasa, Sefaz Estadual, SineBahia, Serviço de Atendimento ao Fornecedor, Planserv e Ceprev. Para a emissão do RG, é preciso apresentar uma foto 3X4, de fundo branco.

Segundo a coordenadora das unidades descentralizadas do Detran, Carla Santiago, a incorporação da 4ª Retran possibilita que os cidadãos realizem serviços de vistoria de veículos no próprio SAC, em um espaço apropriado, dentro do shopping.

“A população ganha mais qualidade no atendimento, ganha uma unidade mais climatizada, mais agradável, além de que a gente também aumenta a quantidade e a capacidade de atendimento, trazendo mais serviços para a população de Lauro de Freitas. É um ganho muito grande para o município, para o Detran e para a Rede SAC, que vem cada dia mais evoluindo na questão de atendimento para o cidadão”, destacou a coordenadora.

Comprovante de vacinação

O acesso às unidades da Rede SAC em toda a Bahia está condicionado à comprovação da imunização completa contra a Covid-19, seja por meio da carteira de vacinação ou do Certificado Covid, emitido pelo app Conecte SUS, do Ministério da Saúde. É necessário também apresentar um documento com foto. Em caso de dúvida, um FAQ pode ser consultado no site da Rede SAC.

O atendimento no novo SAC Lauro de Freitas será 100% por agendamento, realizado no SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, é só baixar o aplicativo ou digitar o endereço na internet. A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo) para outras informações.

SAC Móvel no extremo sul

Em atenção às famílias atingidas pelas fortes chuvas no extremo sul da Bahia, a Rede SAC enviou carretas do SAC Móvel para os municípios de Medeiros Neto, Jucuruçu, Prado e Vereda. No local, a população pode emitir documentos de forma gratuita, a exemplo da carteira de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), antecedentes criminais e serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Os atendimentos são realizados de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h, por ordem de chegada, a partir da distribuição de fichas.

Cronograma de atendimentos:

- Medeiros Neto: de 17/12 a 21/12, na Avenida Oscar Cardoso, próximo à Prefeitura;

- Jucuruçu: de 17/12 a 30/12, na Praça Josino Eduardo Brito, no Centro;

- Prado: de 17/12 a 30/12, Rua Dois de Julho, próximo ao Banco do Brasil;

- Vereda: de 23/12 a 30/12, na Rua Joaquim Gobira, próximo à Rodoviária.