Nova unidade do SAC Educação funciona no Shopping Barra

Uma nova unidade do SAC Educação está em funcionamento no Shopping Barra, em Salvador. O serviço atende a professores e demais servidores da Educação da rede estadual de ensino.

Por meio do SAC Educação, o servidor pode, por exemplo, tratar sobre benefícios, abertura de processos, folha de pagamento, gratificações, progresso funcional, provimento e movimentação, tempo de serviço e afastamento definitivo ou temporário.

Além disso, são realizados atendimentos virtuais para os servidores do interior do Estado, através do e-mail sudepe.atendimento@enova.educacao.ba.gov.br.

Atendimento

A unidade do SAC Barra funciona das 9h às 18h, por agendamento. Na unidade localizada no SAC da Estação Pituacu, também em Salvador, o atendimento presencial acontece das 7h às 16h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas e, a partir das 10h, por agendamento.

Já na unidade de Feira de Santana o atendimento é das 8h às 17h, por agendamento. Os agendamentos são feitos através do SAC Digital, no site.