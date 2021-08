Nova variante da covid-19 é identificada na África do Sul

Uma nova variante do vírus Sars-CoV-2 foi identificada por cientistas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul (NICD, pela sigla em inglês). A descoberta foi anunciada nesta segunda-feira (30).

De acordo com o estudo, a C.1.2, como é chamada, foi identificada pela primeira vez em maio deste ano na província de Gauteng, onde estão localizadas as cidades de Joanesburgo e Pretória, e em Mpumalanga. O estudo ainda aponta que, desde que foi descoberta, a variante se espalhou para outras partes da África do Sul e chegou a sete outros países.

A mutação, segundo os cientistas, tem algumas características preocupantes que estão presentes em outras variantes, como na beta, também identificada na África do Sul, e na delta, descoberta na Índia.

A pesquisadora Cathrine Scheepers afirmou que a C.1.2 apresenta até 59 mutações, superior à média de 25 mutações das outras variantes. As informações são da Jovem Pan.

A pesquisa, contudo, ainda não indica se esta variante é mais transmissível do que as outras, e o NICD deve realizar novas pesquisas para verificar se ela possui resistência às vacinas .

Ao todo, a África do Sul somou 2,76 milhões de casos de covid-19, com 81,6 mil mortes.