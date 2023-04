Nova velocidade máxima permitida passa a ser fiscalizada em avenidas de Salvador

Após 30 dias em fase de adaptação, a fiscalização eletrônica de velocidade nas avenidas Orlando Gomes e Professor Pinto de Aguiar terá início no próximo sábado (15), para garantir que os veículos respeitem o novo limite máximo permitido das vias, de 60 km/h. A readequação da velocidade, que era 70 km/h em ambos locais, integra um projeto que a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, elaborou para reduzir o número de acidentes graves na capital.

A mudança foi iniciada no dia 15 de março em caráter educativo, ou seja, os radares de fiscalização eletrônica não notificaram, até então, os casos de veículos que transitaram nas vias excedendo os 60 km/h, para que os condutores se acostumassem com a mudança. Letreiros eletrônicos também foram instalados nas vias para informar sobre a alteração.

Desde o início do período educativo da mudança, 7.904 veículos transitaram pela Orlando Gomes com velocidade acima de 60 km/h, e pela Pinto de Aguiar, 9.483 deles trafegaram com velocidade superior ao novo limite da via.

“A fiscalização eletrônica tem como objetivo assegurar que os condutores respeitem o limite de velocidade da via, sendo um importante fator para promover mais segurança e reduzir o número de acidentes graves nestes locais”, explica o superintendente da Transalvador, Decio Martins.

Estudos

O novo limite de velocidade ocorreu após análise do fluxo e um estudo do comportamento do trânsito ao longo dos anos, que envolve número de acidentes, vitimados nos locais e atropelos, por exemplo. Somente em 2022, a Transalvador registrou 11 acidentes na Orlando Gomes, que deixaram dez pessoas feridas e duas mortas. Na Pinto de Aguiar, o número foi maior. Foram notificados 17 acidentes na via, com 17 pessoas feridas e duas mortas.

Um levantamento mais recente realizado por consultores da Iniciativa Bloomberg constatou, a partir de registros feitos pelos radares da Transalvador, que a velocidade média de tráfego de veículos na Avenida Orlando Gomes é de 47 km/h, enquanto na Pinto de Aguiar é de 44 km/h, portanto, inferiores aos 60 km/h. Por dia, transitam aproximadamente 10 mil veículos pela Orlando Gomes, somente no sentido Paralela, e 9 mil automóveis no sentido Orla. Na Pinto de Aguiar, o fluxo diário chega a cerca de 6 mil automóveis com destino à Orla e 14 mil veículos no sentido Paralela.

Legislação

Transitar com velocidade acima do permitido é uma infração prevista no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A depender do quão rápido o veículo esteja, a natureza da infração pode variar de grave a gravíssima e a multa pode chegar a R$ 880,41, caso o condutor exceda em mais de 50% a velocidade máxima.

Mais vidas preservadas

Desde 2019, todos os 12 locais que tiveram as velocidades máximas readequadas apresentaram reduções no número de vítimas no trânsito. O caso de maior destaque é a Avenida Joana Angélica, no centro da cidade, que teve a velocidade reajustada em dezembro de 2020 e apresentou uma redução de 71% nas vítimas, passando de 14 para quatro após a mudança.

A Avenida Luís Eduardo Magalhães, que teve a velocidade máxima readequada em janeiro de 2020 para 70 km/h, foi a via que apresentou a maior queda em números absolutos. Nos 24 meses anteriores à alteração, a Transalvador registrou 108 vítimas em decorrência de acidentes na via, contra 59 vítimas nos 24 meses após a redução.