Novas atrações do Festival de Verão são reveladas; confira lista completa

A line up completa do Festival de Verão nem saiu direito e mais duas novas atrações foram confirmadas. A cantora Alcione, um dos nomes mais respeitados do samba brasileiro, vai cantar ao lado de Luísa Sonza, levando o romantismo para o palco de Salvador.

Outra atração que foi anunciada nesta terça-feira (4) foi a banda Os Gilsons, que vai subir no palco do evento com o rapper Xamã. Ambos estarão levando canções com letras marcantes.

Além disso, O FV Salvador também tem outra novidade para os amantes do evento: os ingressos com valor promocional estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (5). O Festival de Verão será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023 no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, retornando para o lugar de origem.

O Festival de Verão Salvador é realizado pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, e tem a correalização da Salvador Produções e da Luan Promoções.

Confira a programação dos dias do festival:

Sábado - 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Attoxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Felipe Ret e Caio Lucas

Domingo - 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Goove

Saulo convida Marina Sena

Luisa Sonza convida Alcione

Baiana System convida Olodum

Léo Santana e convidado

Bell Marques e convidado

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Lote promocional disponível no período de 5 de outubro (quarta-feira), às 00h01, até 7 de outubro (sexta-feira), às 23h59. Vendas na plataforma Sympla e nas lojas South dos shoppings Salvador, Paralela e Center Lapa.

Valores:

Individual (sábado ou domingo)

Pista – R$100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

Camarote – R$200 (não haverá meia-entrada) - o ingresso dá acesso à área de camarote dos dois palcos.

Passaporte (os dois dias de festival, sábado e domingo)

Pista - R$ 160,00 (inteira) / R$ 80,00 (meia)

Camarote – R$ 360,00 (não haverá meia-entrada) - o ingresso dá acesso à área de camarote dos dois palcos.